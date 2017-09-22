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3 km'lik duvağı kız öğrencilere taşıtan gelin, mahkemelik oldu

3 KM'LİK DUVAĞI KIZ ÖĞRENCİLERE TAŞITAN GELİN, MAHKEMELİK OLDU

Sri Lankalı gelin, 3.2 kilometrelik duvağı taşımaları için bir okuldaki öğrencileri görevlendirince, hakkında dava açıldı.

Tarih : 22 Eylül 2017, 18:10
Puan Ver : 3 Km'lik Duvağı Kız Öğrencilere Taşıtan Gelin, Mahkemelik Oldu(9/10)5

Sri Lanka'da çift, düğünlerinde duvağı taşımaları için 250 kız öğrenci görevlendirince mahkemelik oldu.

GELİN, 250 ÖĞRENCİYE DUVAK TAŞIMA GÖREVİ VERDİ

Sri Lankan'lı çift düğün töreninde gelinin 3.2 kilometre uzunluğunda olan saresini taşımak için devlet okulundan 250 kız öğrenciyi görevlendirdi.

100 ÖĞRENCİ DE ÇİÇEK TAŞIDI

Kendy şehrinde, yapılan düğün töreninde gelin ve damat ana cadde üzerinde yürürken 250 kız öğrenci arkalarından gelinin 3.2 kilometre uzunluğunda olan saresini taşıdı. Ayrıca başka 100 kız öğrenci de düğünde çiçekleri taşıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ulusal Çocukları Koruma kurumu olay ile ilgili soruşturma çarak çift hakkında davacı oldu.

ÇİFT İÇİN 10 YIL HAPİS İSTENİYOR

Böyle bir şeyin gelenekselleşmesini istemediklerini söyleyen Kurum başkanı Marini de Livera, okul saatinde öğrencileri böyle bir organizasyon için kullanmanın suç olduğunu ve suçlu bulunmaları halinde gelin ve damadın en az 10 yıl hapis cezası alabileceklerini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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