Boşanmanın üzerinden 3 yıl geçtikten sonra barışmak üzere bir araya gelmişlerdi ama sonsuza kadar ayrıldılar. Öfkeli şahıs, eski eşini boğarak öldürdü.

ESKİ KOCASI BARIŞMAK İSTEYİNCE İZMİR'E TAŞINDI

Olay, cuma günü Bahadır Mahallesi'nde gerçekleşti. 3 yıl önce eşinden boşanan ve İstanbul'a yerleşen Hatice Çetin (36), eşinin barışma teklifi üzerine İzmir'e tekrar gelerek Menemen ilçesine yerleşti. Burada iş bakmaya başlayan Çetin, kısa süre sonra kendisine çay ocağında iş buldu.

KADININ ÇALIŞMASINA RAZI OLMADI, ELLERİYLE BOĞDU

Çetin'in çalışmasına izin vermeyen eski eşi Ali R., eve gelerek eski eşiyle tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine Ali R. sinir krizi geçirerek eski eşini elle boğup öldürdü.

EVE GELEN POLİS, KADININ CANSIZ BEDENİNİ GÖRDÜ

Evden gelen sesler üzerine komşular, durumu polis ekiplerine ve sağlık çalışanlarına bildirdi. Eve giren polis ekipleri Hatice Çetin'in cesedi ile karşılaştı. Çetin'in cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonucunda ise Çetin'in boğazının sıkılması sonrası havasız bırakılarak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

KATİL ESKİ KOCA, YAKALANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Ali R.'nin Kocaeli'ye gitmek için İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminaline gittiğini ve bilet aldığını belirleyen Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Polis ekiplerinin düzenledikleri operasyon sonucu Ali R., Manisa'da durdurulan yolcu otobüsünde gözaltına alındı.

Kaynak: haberinburada