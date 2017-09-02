Olay Görüntüler! Fabri, Sarhoş Halde Sigara Alırken Görüntülendi
Meltem'in Sevgilisi Olduğunu Öğrenen Haluk, Afallayıp Kaldı
Canlı Yayında Gözleri Dolu Dolu Hamileyim Dedi
Fenerbahçe İlk Transferini Gerçekleştirdi!
Rusya, Türk Akımı'na 3,2 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
30 Yıllık Balıkçı, Ağına Takılan 523 Kiloluk Orkinosu Görünce Şok Oldu
Mourinho'dan Ibrahimovic Açıklaması: Artık Sonuna Geldi
200 Yıllık İngiliz Devi Resmen Battı
Ntv'nin Güzel Spikeri, Bozdağ Haberini Sunarken Zor Anlar Yaşadı
Orlando City, Larin Transferi İçin Beşiktaş'a Karşı Neymar'ın Avukatını Tuttu
Zombie Şarkısıyla Tanınmıştı! Ünlü Yıldızdan Hayranlarını Yıkan Haber
Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek

3 YIL ÖNCE BOŞANDIĞI EŞİNİ BARIŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI, BOĞARAK ÖLDÜRDÜ!


3 yıl önce boşandığı eşini barışmak için çağırdı, boğarak öldürdü!
Tarih : 02 Eylül 2017, 18:50
Puan Ver : 3 Yıl Önce Boşandığı Eşini Barışmak İçin Çağırdı, Boğarak Öldürdü!(10/10)6

Boşanmanın üzerinden 3 yıl geçtikten sonra barışmak üzere bir araya gelmişlerdi ama sonsuza kadar ayrıldılar. Öfkeli şahıs, eski eşini boğarak öldürdü.

ESKİ KOCASI BARIŞMAK İSTEYİNCE İZMİR'E TAŞINDI

Olay, cuma günü Bahadır Mahallesi'nde gerçekleşti. 3 yıl önce eşinden boşanan ve İstanbul'a yerleşen Hatice Çetin (36), eşinin barışma teklifi üzerine İzmir'e tekrar gelerek Menemen ilçesine yerleşti. Burada iş bakmaya başlayan Çetin, kısa süre sonra kendisine çay ocağında iş buldu.

KADININ ÇALIŞMASINA RAZI OLMADI, ELLERİYLE BOĞDU

Çetin'in çalışmasına izin vermeyen eski eşi Ali R., eve gelerek eski eşiyle tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine Ali R. sinir krizi geçirerek eski eşini elle boğup öldürdü.

EVE GELEN POLİS, KADININ CANSIZ BEDENİNİ GÖRDÜ

Evden gelen sesler üzerine komşular, durumu polis ekiplerine ve sağlık çalışanlarına bildirdi. Eve giren polis ekipleri Hatice Çetin'in cesedi ile karşılaştı. Çetin'in cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonucunda ise Çetin'in boğazının sıkılması sonrası havasız bırakılarak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

KATİL ESKİ KOCA, YAKALANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Ali R.'nin Kocaeli'ye gitmek için İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminaline gittiğini ve bilet aldığını belirleyen Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Polis ekiplerinin düzenledikleri operasyon sonucu Ali R., Manisa'da durdurulan yolcu otobüsünde gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 3  Yıl  Önce  Boşandığı  Eşini  Barışmak  İçin  Çağırdı  Boğarak  Öldürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER