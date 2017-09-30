30 SANİYE FARKLA DOĞAN İKİZ PİLOTLAR, YİNE 30 SANİYE ARAYLA EMEKLİ OLDULAR
Otuz saniye farkla dünyaya gelen İngiliz ikiz kardeşler, birlikte başladıkları pilotluk mesleğinden emekli olurken, son uçuşlarında 30 saniye farkla yere iniş yaptılar.
İsveç'in Göteborg şehrinden kalkan Airbus A320 tipi uçağı Perşembe günü yerel saatle 12: 34'de indiren Jeremy, "Havada iki buçuk yılı aşkın bir süre vakit geçirdim. Bunun çoğu da Heathrow üzerinde iniş yapmayı beklerken" dedi.İsviçre'nin Cenevre şehrinden 12: 35'de iniş yapan Nick ise, "28 yıl boyunca kısa mesafe uçtum. Bu 11 bin uçuş ve en az 1,2 milyon yolcu demek" dedi.
Kaynak: haberinburada
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