İsveç'in Göteborg şehrinden kalkan Airbus A320 tipi uçağı Perşembe günü yerel saatle 12: 34'de indiren Jeremy, "Havada iki buçuk yılı aşkın bir süre vakit geçirdim. Bunun çoğu da Heathrow üzerinde iniş yapmayı beklerken" dedi.İsviçre'nin Cenevre şehrinden 12: 35'de iniş yapan Nick ise, "28 yıl boyunca kısa mesafe uçtum. Bu 11 bin uçuş ve en az 1,2 milyon yolcu demek" dedi.

Kaynak: haberinburada