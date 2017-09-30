Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!
Cyle Larin Transferinde Beşiktaş'ı Yıkan Haber
Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
Lucescu, Gurbetçi Yıldız İle Özel Görüşme Yaptı
Yeni Malatyaspor Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Bobo İçin Devreye Girdi
Villarreal Deplasmanda Real Madrid'i 1-0 Yendi
Büyükanne Projesi Mart'ta Bitiyor
Fenerbahçe'nin Yeni Stoperi Mehmet Topal Oldu!
Dünya Bankasının Başekonomistinden Tarihi İtiraf: Listeleri Manipüle Ettik

30 Saniye Farkla Doğan İkiz Pilotlar, Yine 30 Saniye Arayla Emekli Oldular

30 SANİYE FARKLA DOĞAN İKİZ PİLOTLAR, YİNE 30 SANİYE ARAYLA EMEKLİ OLDULAR

Otuz saniye farkla dünyaya gelen İngiliz ikiz kardeşler, birlikte başladıkları pilotluk mesleğinden emekli olurken, son uçuşlarında 30 saniye farkla yere iniş yaptılar.

Tarih : 30 Eylül 2017, 19:20
Puan Ver : 30 Saniye Farkla Doğan İkiz Pilotlar, Yine 30 Saniye Arayla Emekli Oldular(6/10)2

İsveç'in Göteborg şehrinden kalkan Airbus A320 tipi uçağı Perşembe günü yerel saatle 12: 34'de indiren Jeremy, "Havada iki buçuk yılı aşkın bir süre vakit geçirdim. Bunun çoğu da Heathrow üzerinde iniş yapmayı beklerken" dedi.İsviçre'nin Cenevre şehrinden 12: 35'de iniş yapan Nick ise, "28 yıl boyunca kısa mesafe uçtum. Bu 11 bin uçuş ve en az 1,2 milyon yolcu demek" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 30  Saniye  Farkla  Doğan  İkiz  Pilotlar  Yine  30  Saniye  Arayla  Emekli  
Oldular    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER