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3500 KM YOL YAPTI, MEVZU ADIYAMAN'DA ÇIKTI! ŞİKAYET EDİP FOTO ÇEKTİLER


3500 km yol yaptı, mevzu Adıyaman'da çıktı! Şikayet edip foto çektiler
Tarih : 26 Eylül 2017, 13:00
Puan Ver : 3500 Km Yol Yaptı, Mevzu Adıyaman'da Çıktı! Şikayet Edip Foto Çektiler(5/10)1

Polonyalı atlı gezgini, Adıyaman'da görenler polise şikayet ettikten hemen sonra fotoğraf çektirdi.

AMACI KUDÜSE GİTMEK

Hristiyan Katolik olan ve Kudüs'e gitmek için 9 ay önce atlarıyla Polonya'dan yola çıkan Kristian Bergier, Adıyaman kent merkezine ulaştı. Adıyaman'da mola veren Kristian Bergier atlarını çimlerle kaplı refüje bıraktı.

9 AYDIR GEZİYOR, ADIYAMANDA POLİSE ŞİKAYET EDİLDİ

Kristian Bergier'in Adıyaman'da mola verdiği esnada Atatürk Bulvarı üzerinden geçen sürücü ve vatandaşlar refüjde otlayan ve üzerindeki yük olan atları polise ihbar etti. İki adet İngiliz cinsi atın üzerindeki yük nedeniyle ihbar edilen yere gelen polis ekipleri konuyu araştırırken, Kristian Bergier atların yanına geldi.

ÖNCE POLİSE İHBAR ETTİLER SONRA BİRLİKTE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Kristian Bergier'e vatandaşlar yakın ilgi gösterdi. Bazı kişiler birlikte fotoğraf çektirirken, bazı kişiler ise atlarla fotoğraf çektirdi.

"SEN DİRİLİŞ'İ Mİ ÇEKİYORSUN?"

Uzun saçlı ve sakallı olan Kristian Bergier'i atlarıyla birlikte gören çocuklar, "Diriliş Ertuğrul" dizi filminin çekildiğini sandı. Çocuklar "Sen Dirilişi mi çekiyorsun?" diye sordu.

ATLARININ PİSLİĞİNİ TOPLAYARAK HERKESE ÖRNEK OLDU

Kristian Bergier, refüje pisleyen atlarının pisliğini tek tek toplayarak çöpe atıp, atlarıyla birlikte yolculuğuna devam etti.

"MÜSLÜMANLAR ÇOK İYİ"

Adıyaman'dan Kahta, Menzil, Nisisibi Köprüsü ve Diyarbakır'a gidecek olan Kristian Bergier, Polonya'dan Kudüs'e gitmek için yola çıktığını belirterek, Türklerin konuksever olduğunu ve Müslümanların çok güzel insanlar olduğunu kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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