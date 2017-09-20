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4-2'den sonra istifayı basan Uygun'un yerine gelen isim belli oldu

4-2'DEN SONRA İSTİFAYI BASAN UYGUN'UN YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Bülent Uygun'un istifasının ardından Teknik Direktör İrfan Buz ile prensip anlaşmasına vardı.

Tarih : 20 Eylül 2017, 10:00
Puan Ver : 4-2'den Sonra İstifayı Basan Uygun'un Yerine Gelen İsim Belli Oldu(7/10)3

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Teknik Direktör İrfan Buz ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüp yetkililerinden İrfan Buz ile prensipte anlaşıldığı, imzaların ise henüz atılmadığı öğrenildi.

İlk 5 haftada bir puan alan başkent ekibinde Teknik Direktör Bülent Uygun, 4-2'lik Demir Grup Sivasspor mağlubiyetinin ardından istifa etmişti.

EN SON YENİ MALATYASPOR'U LİGE ÇIKARMIŞTI

Teknik Direktör İrfan Buz ise son olarak geçen sezon Evkur Yeni Malatyaspor'u çalıştırmış ve sarı-siyahlı ekibi Süper Lig'e çıkarmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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