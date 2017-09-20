4-2'DEN SONRA İSTİFAYI BASAN UYGUN'UN YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU
Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Bülent Uygun'un istifasının ardından Teknik Direktör İrfan Buz ile prensip anlaşmasına vardı.
Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Teknik Direktör İrfan Buz ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüp yetkililerinden İrfan Buz ile prensipte anlaşıldığı, imzaların ise henüz atılmadığı öğrenildi.
İlk 5 haftada bir puan alan başkent ekibinde Teknik Direktör Bülent Uygun, 4-2'lik Demir Grup Sivasspor mağlubiyetinin ardından istifa etmişti.
EN SON YENİ MALATYASPOR'U LİGE ÇIKARMIŞTI
Teknik Direktör İrfan Buz ise son olarak geçen sezon Evkur Yeni Malatyaspor'u çalıştırmış ve sarı-siyahlı ekibi Süper Lig'e çıkarmıştı.
Kaynak: haberinburada
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