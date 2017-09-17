4-2'LİK HEZİMETTEN SONRA YEPYENİ STAT BU HALE GELDİ
Bursaspor'a karşı alınan 4-2'lik mağlubiyet sonrasında Yeni Malatyaspor taraftarları, yeni yapılan stadın koltuklarına ve tuvaletlerine zarar verdi.
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında yeni stadındaki ilk maçta Bursaspor'a 4-2 mağlup oldu. Mücadele esnasında kulüp yönetimini istifaya davet eden taraftarlar stadyum koltuklarına zarar verdi.
Kulüp yönetimine olan öfkelerini yeni yapılan stadyumun koltuklarından çıkaran bazı taraftarların tuvaletlerde de maddi hasara yol açtığı tespit edildi.
80 MİLYONA MAL OLMUŞTU
Yaklaşık 80 milyon TL'ye mal olan stadyumda oynanan ilk maçta oluşan bu görüntü tepki çekerken TFF'nin konuyla ilgili inceleme başlattığı ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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