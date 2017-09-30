4 ÇOCUĞU EVLAT EDİNİP AİLELERİNE SÜRPRİZ YAPTIKLARI ANI GÖRÜNTÜLEDİLER
Amerika'da yeni evli çift, tam dört çocuğu aynı anda sahiplenerek ailelerine sürpriz yaptı, videolarını da internette paylaştı.
Amerika'da yaşayan çift ailelerini kurar kurmaz, 4 çocuk evlat edinerek ailelerini sevindirdiler.
HAYALLERİ ÇOCUK SAHİPLENMEKMİŞ
Tammy and Drew adlı çift her zaman çocuk sahiplenerek yeni hayatlarına başlamak istemişler. Ev özlemi çeken çocukların özlemini gidermek tek hayalleriymiş.
"ONLAR ZATEN BİZİM ÇOCUĞUMUZDU"
Tammy çocukları gördükler ilk an ile ilgili olarak; "Çocuklarla tanıştığımızda onların zaten bizim çocuklarımız olduğunu anlamıştık. Onları evlat edinmek için çıldırıyorduk." diyor.
YAKINLARI SEVİNÇTEN AĞLADI
Yakınlarına bu güzel haberi verirken video çeken Tammy, onların tepkilerini sosyal medyada paylaştı. Hepsi ağlayarak ve çığlıklar eşliğinde sevinerek tepki verdi.
"ÇOCUKLAR ARTIK BİZE AİT HİSSEDİYOR"
Çocukların eve ilk geldiğinde yabancı gibi hissettiklerini söyleyen Drew, "Şimdi bulaşıklara yardım ediyorlar, çöpü çıkarıyorlar. Kendilerini artık bu evin parçası gibi hissediyorlar. Bu yüzden de çok mutluyum" dedi.
Kaynak: haberinburada
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