İstanbul Boğazı etkili olan şiddetli yağışın ardından adeta çamura büründü. Hatırlanacağı gibi 23 Eylül'de de İstanbul Boğazı Elmalı Barajı'ndaki çalışmalar nedeniyle çamura bulanmıştı.

SEL SULARI BOĞAZ'A ULAŞTI

İstanbul'da şiddetli yağış etkisini sürdürürken boğazın rengi adeta çamura büründü. Kent hayatını olumsuz etkileyen şiddetli yağış Sarıyer ve İstinye'de etkisini sürdürüyor. Etkili olan şiddetli yağışın ardından İstinye'de boğaz suları oluşan sellerin ardından adeta çamura büründü.

DERE SULARI NEDENİYLE BOĞAZIN ÇAMURA BULANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Bölgede yağış etkisini sürdürürken boğazın dere yataklarından akan sular nedeniyle çamura büründüğü kaydedildi.

Kaynak: haberinburada