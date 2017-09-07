4 YILDIR ARANAN ÇOCUK TACİZCİSİ LUNAPARKTA ÇALIŞIYORMUŞ!
Aydın'da küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel tacizden hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan Cemal S.'nin 4 yıldır lunaparkta çalışarak saklandığı ortaya çıktı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel tacizden hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan 38 yaşındaki Cemal S., lunaparkta çalışırken yakalanıp, tutuklandı.
GBT YAPILIRKEN YAKALANDI
İstiklal Mahallesi Park İncirliova'da bugün saat 11.30 sıralarında GBT (Genel Bilgi Taraması) sorgusu yapan polis ekipleri, Manisa'da küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel taciz suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Cemal S.'yi gözaltına aldı.
4 YILDIR LUNAPARKTA SAKLANIYORMUŞ
Parkta kurulan lunaparkta 4 yıldır çalıştığı tespit edilen Cemal S., emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal S., çıkarıldığı mahkemece tutumklanarak cezaevine kondu.
Kaynak: haberinburada
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