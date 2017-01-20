

EPDK taslağına göre, yaklaşık 40 liraya denk gelen 50 metreküplük tüketimin altında kalan ödenmemiş faturalardan dolayı abonelerin doğalgazı kesilemeyecek. Düzenlemeye göre, hafta sonu ve resmi tatillerde doğalgaz yeniden açtırma işlemlerinin yapılamaması nedeniyle, cuma günleri ve resmi tatillerin başladığı günden önceki günlerde, bayram arifelerinde doğalgaz kesme işlemi yapılmayacak.







Taslağa göre, gazı kesilen abonelere, yükümlülüklerini yerine getirmelerinin ardından, 48 yerine en geç 24 saat içerisinde yeniden gaz verilecek. Doğalgaz dağıtım şirketlerinin internet sitelerinde abonelerin şikayetlerini iletebileceği, kolay erişim sağlanabilen, başvuruların takip edilebileceği ve şikayet belgesinin yüklenebileceği şekilde tasarımlara yer verilmesi öngörülüyor. Ayrıca taslakta, doğalgaz dağıtım şirketlerinin şebeke ve tüketici sayısına uygun olarak yeterli sayıda bedelsiz işlem yapacak ödeme merkezi kurması veya bedelsiz ödeme yapılabilecek ödeme merkezleri ile anlaşması da yer alıyor. Kendi tercihleriyle belli bedel karşılığı hizmet veren kuruluşlara ödeme yapma haklarını saklı tutan taslakla aboneler, BDDK'dan lisanslı ödeme merkezlerine ve benzeri yetkili kuruluşlara ödeme yapmak isterlerse, dağıtım şirketleri buna zorluk çıkaramayacak ve tekelleşmeye yol açacak davranışlarda bulunamayacak. Dağıtım şirketleri ödeme merkezleri arasında rekabeti engelleyici hiçbir faaliyette bulunamayacak ve oluşan rekabetten tüketicilerin faydalanması sağlanacak.







Bu arada, bir doğalgaz abonesinin vefatı halinde mirasçıların feragatiyle abonelik, vefat eden abonenin eşine aktarılabilecek. Herhangi bir bedel ödenmeden aktarılabilecek abonelikle vatandaşlar gereksiz kırtasiye harcaması yapmayacak.







TEMİNATLAR TL İLE



Taslakta ayrıca, hükümetin başlattığı TL'yi destekleme çalışmaları kapsamında, EPDK'nın doğalgaz ihalelerinde aldığı teminatların da dolar yerine TL olması öngörülüyor. EPDK daha önce de ihalelere TL ile çıkma kararını uygulamaya koyan ilk kuruluş olmuştu.







kaynak:ahaber