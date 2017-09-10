Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor

43 GÜNDÜR KAYIP OLAN ÇİFTÇİ, KÖYLÜLER TERÖRİST SANINCA BULUNDU


43 Gündür Kayıp Olan Çiftçi, Köylüler Terörist Sanınca Bulundu
Tarih : 10 Eylül 2017, 11:50
Puan Ver : 43 Gündür Kayıp Olan Çiftçi, Köylüler Terörist Sanınca Bulundu(7/10)3

Sivas'ın Suşehri İlçesi'nde 43 gün önce hayvanlarını köye getirmek için yaylaya gittikten sonra kendisinden haber alınamayan çiftçi 29 yaşındaki Murat Ünsal, Erzincan'da arazide bulundu. Bağdan üzüm koparmak isterken köylülerin kendisini görmesi üzerine kaçan ve terörist sanılan Ünsal, haber verilen köy korucuları tarafından yakalandı. Kayıp olarak arandığı anlaşılan perişan haldeki Murat Ünsal dağda yolunu şaşırıp kaybolduğunu, su yolunu takip ederek yürüdüğünü, dağdaki ve çevre bağ- bahçelerdeki ağaçlardan meyve yiyerek beslendiğini söyledi.

43 GÜNDÜR ARANIYORDU

Suşehri İlçesi'ne 16 kilometre uzaklıktaki 100 haneli Kekeç Köyü'nde oturan çiftçi evli 2 çocuk babası Murat Ünsal, 29 Temmuz'da hayvanlarını getirmek için gittiği Soğan Obası Yaylası'nda kayboldu. Ünsal, uzun süre eve dönmeyince telaşlanan ailesi güvenlik güçlerine durumu bildirerek yardım istedi. Köye yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilen yayla güzergahında jandarma, arama kurtarma ekipleri ve köylüler tarafından yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Aradan geçen 43 güne rağmen Ünsal'ın izine rastlanmadı. Bağdan üzüm koparmak isterken köylülerin kendisini görmesi üzerine kaçan ve terörist sanılan Ünsal, haber verilen köy korucuları tarafından yakalandı. ERZİNCAN'DA ARAZİDE BULUNDU

Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Büyük Armutlu Köyü'nde, dün akşam saatlerinde bağa giden köylüler, kendilerini gören bir kişinin kaçtığını fark etti. Terörist sanılan kişi köy korucuları tarafından yakalanarak İliç İlçe Jandarma ekiplerine teslim edildi. İliç Jandarma Komutanlığı'na götürülen kişinin 29 Temmuz'da Suşehri ilçesine bağlı Kekeç Köyü Soğan Obası Yaylası'nda kaybolan Murat Ünsal olduğu anlaşıldı.KAYBOLMUŞ, DAĞDA MEYVE YİYEREK YAŞAMIŞ

İliç Jandarma Komutanlığı'nda ifade veren Ünsal kaybolduğu yaylada yolunu şaşırdığı, su yolunu takip ederek yürüdüğünü anlattı. Ünsal bu sürede dağdaki ağaçlardan ve çevre bağ- bağçelerden topladığı meyvelerle beslendiğini, bağa da üzüm yemek için girdiğini söyledi. Ünsal, köylüleri görünce kendisini hırsız sanacakları düşüncesiyle kaçtığını anlattı. Oğlunun bulunduğu bildirilen anne Vahide Ünsal ve yakınları, Erzincan'ın İliç İlçesi'ne giderek Murat Ünsal'ı teslim aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 43  Gündür  Kayıp  Olan  Çiftçi    Köylüler  Terörist  Sanınca  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER