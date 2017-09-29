Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ismini taşıyan ve 44 yıl önce önce mezun olduğu okulda öğrencilerle birlikte sohbet edip Kur'an okudu.

"CENAZE YIKAYACAK İNSAN YOKTU"

Yıllar önce mezun olduğu okulda yeniden öğrenci sıralarına oturan Erdoğan, imam hatip okullarıyla ilgili ilk adımların tek parti döneminde atıldığını belirterek, "Tek parti CHP'sinin derdi bizim anladığımız ve hedeflediğimiz anlamda imam hatip okullarının açılması değil, kendi ifadeleriyle cenaze namazı kıldırmayı bilecek kadar dini bilgiye sahip kişilerin yetiştirilmesiydi. Cenaze yıkayacak insan yoktu. Türkiye o hale gelmişti. Cenazelerimiz ortada kalıyordu. Onun için cenaze yıkayıcı yetiştirilsin diye böyle bir adım atıldı." dedi.

YURT MÜDÜRÜNÜ UNUTMAYACAĞINI SÖYLEDİ

Erdoğan, Fatih'te kendi adını taşıyan "Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi"nin açılışındaki konuşmasında, ülkenin her köşesine serpilmiş olan imam hatip okullarının çok büyük bölümünün millet tarafından inşa edildiğini söyledi.

Okulun üst katının yatakhanesinde gece üstlerini örten büyükleri unutmanın mümkün olmadığını ifade eden Erdoğan, bunların da sıradan insanlar olmadığını vurguladı. Emekli albay yurt müdürünü unutamayacağını dile getiren Erdoğan, evlatlarına sahip çıkarcasına dolaşıp çocukların durumuna baktığını anlattı.

"SAMİMİ DOSTLUKLAR VARDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un babası İsmail Niyazi Kurtulmuş'un da unutulmasının mümkün olmadığını, babasının kendisini ona teslim ettiğini dile getirerek, "Çünkü samimi dostlukları vardı. Ona teslim etmiş, o da İlim Yayma'nın buradaki en önemli yöneticilerinden biriydi. Yusuf Türel büyüğümüzü unutamayız, üzerimizde büyük emeği var. Nazif Çelebi büyüğümüzü unutamayacağız. Hep bunların emeği var. İsmini sayamayacağım daha birçok isimler... Onlar burada büyük mücadeleler verdiler. Milletimiz halka rağmen halkçılık yapanlar tarafından unutturulmak, bozulmak, yok edilmek isteyen, değerlerini ihya ve inşa edebileceği bu okullara sahip çıkarak aslında kendisini yönetenlere ne istediğini, neyi talep ettiğini de göstermiştir." diye konuştu.

6 DERSTEN İMTİHAN OLUP, ÜNİVERSİTEYE GİRMİŞ

Siyasi hayatı boyunca milletin izinden gittikleri, milletin yolunu takip ettikleri için bugün buralarda olduklarını dile getiren Erdoğan, milleti kendilerine hasım olarak görenlerin ise esamelerinin dahi okunmadığını söyledi.

Erdoğan, imam hatip okulları açıldığı günden beri "Bu okullar sadece din eğitimi veren kurumlar mı olmalıdır" diye kadim bir tartışma yaşandığını belirterek, burada okudukları derslerle üniversiteye gidemedikleri için lise fark imtihanlarına girdiklerini, kendisinin de 6 dersten imtihan olduğunu ve sonrasında üniversiteye girebildiğini anlattı.

Kaynak: haberinburada