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45 DAKİKALIK KILIÇDAROĞLU-BAHÇELİ ZİRVESİNİN AYRINTILARI


45 DAKİKALIK KILIÇDAROĞLU-BAHÇELİ ZİRVESİNİN AYRINTILARI
Tarih : 18 Ocak 2017, 17:34
Puan Ver : 45 Dakikalık Kılıçdaroğlu-Bahçeli Zirvesinin Ayrıntıları(5/10)6


Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören Anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmelerinin başlayacağı gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli, Meclis'teki makam odasında kabul ettiği Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. Kritik görüşme 45 dakika sürdü.



KILIÇDAROĞLU 'MHP TAVRINI GÖZDEN GEÇİRMELİ' DEDİ



Habertürk TV Muhabiri Ömer Topsakal'ın edindiği bilgilere göre, görüşmenin büyük bölümünde söz CHP liderindeydi.



Kılıçdaroğlu toplantıda "Türkiye Cumhuriyeti ayağımızın altından kayıyor, buna izin verilmemeli" ifadesini kullandı. Teklifin "Tek adam rejimine neden olacağını" anlatan Kılıçdaroğlu, MHP'den tavrını gözden geçirmesini istedi.



İKTİDAR AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI"



Kılıçdaroğlu ayrıca AK Partili İsmail Aydın'ın Meclis'te "İleride ilk dört madde de değiştirilebilir" sözlerini hatırlattı. CHP liderinin "Konuşmacı pot kırmadı, yazılı bir metinden konuştu. İktidar ağzındaki baklayı çıkardı" dediği öğrenildi.



BAHÇELİ ELEŞTİRİYLE BAŞLADI



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise sözlerine eleştiriyle başladı.



"CHP NAZ ETMEMELİ, ANAMUHALEFET GÖREVİNİZİ YAPMADINIZ"



15 Kasım'daki grup konuşmasında "Bu süreçte CHP naz etmemeli, kapris yapmamalı, geri durmamalıdır" diyen Bahçeli, bu sözlerini hatırlatarak "CHP anamuhalefet görevini yapmadı" dedi.



"KATKI VERSEYDİNİZ DAHA İYİ BİR PAKET ORTAYA ÇIKARDI"



MHP lideri'nin ayrıca "15 Kasım'da size çağrı yaptım. Siz sürece katkı verseydeniz daha iyi bir paket ortaya çıkardı. Sizin de sürece katkı vermenizi isterdim" dediği öğrenildi.



GÖRÜŞME ÖNCESİ SERT MESAJLAR



Kılıçdaroğlu'nun talep ettiği görüşme öncesinde Bahçeli, Twitter hesabından CHP'nin anayasa görüşmelerindeki tutumuna yönelik sert mesajlar vermişti. Dün Meclis'te partisinin grubunu toplayan CHP lideri, Bahçeli'nin sözlerinin hatırlatılması üzerine randevunun iptal edilmeyeceğini belirterek, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" demişti.



Görüşme, Başbakan Binali Yıldırım'a da sorulmuş, Yıldırım, "Bu görüşmeyle ilgili görüşüm yok. Ne konuşacaklar bilmiyorum. 1. tur oylama tamamlandı. Ama Sayın Bahçeli'nin açıklamasından ne konuşulacağı belli oldu" değerlendirmesinde bulunmuştu.



 



kaynak:haberler



 



 








Etiketler: 45  Dakikalık  Kılıçdaroğlu-Bahçeli  Zirvesinin  Ayrıntıları    haber

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