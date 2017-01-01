Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

45 yaş altı çalışanlara bes'e otomatik katılım başladı

45 YAŞ ALTI ÇALIŞANLARA BES'E OTOMATİK KATILIM BAŞLADI

45 yaş altı çalışanların otomatik olarak katılacakları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 1 Ocak 2017 ile birlikte başladı. Sisteme katılım ile tasarruf oranlarında artış hedeflenirken çalışanların sahip oldukları refah seviyelerinin emeklilik dönemlerinde de sürmesi amaçlanmakta.

Tarih : 01 Ocak 2017, 16:38
Puan Ver : 45 Yaş Altı Çalışanlara Bes'e Otomatik Katılım Başladı(5/10)6


Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), yeni yılla birlikte yürürlüğe girdi. 45 yaş altı tüm çalışanların zorunlu olarak katılacağı sistemle devlet tasarruf oranlarında artış sağlamayı hedeflerken, hem bireylerin emeklilik dönemindeki refah düzeyi yükseltecek, hem de oluşan uzun vadeli emeklilik fonları ile ekonomiye ciddi bir kaynak oluşturma hedefleniyor.



Bireysel Emeklilik Sistemine katılım



45 yaşın altındaki (1972 ve yukarı yıllarda doğanlar) tüm çalışanlar otomatik olarak sisteme girecek. Kanun tasarısında ücret karışılığı tüm çalışanların (kamu görevlileri ve işçiler) sisteme otomatik olarak dahil edilmesi ve bu şekilde sisteme dahil edilen çalışanlara iki ay içinde cayma hakkı öngörülüyor.








Etiketler: 45  Yaş  Altı  Çalışanlara  Bes  E  Otomatik  Katılım  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER