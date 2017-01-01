45 YAŞ ALTI ÇALIŞANLARA BES'E OTOMATİK KATILIM BAŞLADI
45 yaş altı çalışanların otomatik olarak katılacakları Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 1 Ocak 2017 ile birlikte başladı. Sisteme katılım ile tasarruf oranlarında artış hedeflenirken çalışanların sahip oldukları refah seviyelerinin emeklilik dönemlerinde de sürmesi amaçlanmakta.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), yeni yılla birlikte yürürlüğe girdi. 45 yaş altı tüm çalışanların zorunlu olarak katılacağı sistemle devlet tasarruf oranlarında artış sağlamayı hedeflerken, hem bireylerin emeklilik dönemindeki refah düzeyi yükseltecek, hem de oluşan uzun vadeli emeklilik fonları ile ekonomiye ciddi bir kaynak oluşturma hedefleniyor.
Bireysel Emeklilik Sistemine katılım
45 yaşın altındaki (1972 ve yukarı yıllarda doğanlar) tüm çalışanlar otomatik olarak sisteme girecek. Kanun tasarısında ücret karışılığı tüm çalışanların (kamu görevlileri ve işçiler) sisteme otomatik olarak dahil edilmesi ve bu şekilde sisteme dahil edilen çalışanlara iki ay içinde cayma hakkı öngörülüyor.
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