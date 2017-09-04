Harvey kasırgasının vurduğu Teksas'a ilk ziyaretinde topuklu ayakkabı giydiği için topa tutulan ABD First Lady'si Melania Trump bu kez aynı şeyi tekrarlamadı. Teksas'a doğru yola çıkmak için uçağa binerken yine stilettoyu tercih eden Melania Trump, kasırga mağdurlarıyla bir araya gelirken ise spor ayakkabı giymeyi tercih etti.

TOPUKLU AYAKKABILARI ELEŞTİRİLMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania, Harvey kasırgası sonucu 43 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 43000 kişinin de evsiz kaldığı Teksas eyaletini bir hafta içinde 2. kez ziyaret etti. Ziyaretin basına ilk yansıdığı halinde ise yine Melania Trump'ın ayakkabı seçimi odak noktasıydı. Teksas'ta 30 Ağustos'taki ilk ziyarette 12 cm'lik stilettolar giydiği için eleştirilen Melania Trump'ın uçağa binerken yine topuklu ayakkabılarını tercih etti.

SPOR KIYAFETLERLE RESMEN GENÇLEŞTİ

Uçaktan inerken ise Melania Trump'ın yılan derisi stilettoları yerine spor ayakkabı giydiği görüldü. Melenia spor giyimiyle oldukça genç gösteriyordu.

İşte Melenia Trump'ın spor giyimli hali:

Kaynak: haberinburada