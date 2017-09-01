47 YILLIK EMEKTAR STAT YIKILIYOR
Kapılarını 1970 yılında futbol müsabakalarına açan emektar Malatya İnönü Stadı, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor müsabakasıyla birlikte Malatya futboluna veda etti.
Yıllarca unutulmaz müsabakalara ev sahipliği yapan Malatya İnönü Stadı, şehre yeni yapılan stadyumun Süper Lig'in 5. haftasındaki Bursaspor maçında açılmasıyla birlikte TOKİ'ye devredilerek kademeli olarak yıkılacak.
Tarihe tanıklı eden emektar Malatya İnönü Stadı'nın yıkımının bu yılın içerisinde planlandığı ifade edildi.
YENİ ADRES MALATYA STADYUMU
Yeni sezonda şehrin dışına yapılan 27 bin 44 seyirci kapasiteli yeni Malatya Stadyumu'nun kullanılacak olması nedeniyle süresini dolduran İnönü Stadı'nın kapalı tribününün yıkılmayarak, korunmasının planlandığı öğrenildi.
UEFA MAÇI DAHİ OYNANDI
1970 yılında yapılan stat Malatyaspor ve Yeni Malatyaspor'un birçok karşılaşmalarına şahitlik ederken, Malatyaspor'un Balkan Kupası ve UEFA Kupası gibi uluslararası müsabakalarına da ev sahipliği yaptı.İnönü Stadı, Malatyaspor'un 1983-1984 sezonunda namağlup olarak 2. Lig'den 1. Lig'e çıkması, 1987-88 sezonunda 1. Lig'deki en iyi derecesini yaparak ligi 3. sırada tamamlaması, 1988-1989 sezonundaki Balkan Kupası, 2000-2001 sezonunda 1. Lige çıkması ve 2004 yılında UEFA Kupası'nda İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşmasına tanıklık etti.
Kaynak: haberinburada
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