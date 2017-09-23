5 KIRMIZI ÇIKAN MAÇTA ŞENOL GÜNEŞ DE NASİBİNİ ALDI
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde oyundan atılmalardan Şenol Güneş de nasibini aldı. Güneş, bir pozisyonda hakem Ali Palabıyık'ın verdiği karara itiraz edince tribüne gönderildi. Maçın 67. dakikasında orta sahada Pepe'nin Valbuena'ya yaptığı hareket sonucu hakem Ali Palabıyık, faul kararı verdi. Bu kararı beğenmeyen Güneş, hakeme tepkisiz kalmadı.
ALİ PALABIYIK TRİBÜNE YOLLADI
Saha kenarında uzun süre itiraz ederek dördüncü hakemle diyaloğa giren Güneş, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderildi.
Kaynak: haberinburada
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