Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

Maça iki takım da orta saha mücadelesi şeklinde başlarken, golü bulan Fenerbahçe oldu. 18. dakikada Mehmet Ekici'nin sağdan ortasında ceza sahasında Medel ile ikili mücadeleye giren Janssen yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Palabıyık penaltı kararı verdi. 20'nci dakikada penaltıyı kullanan Giuliano, Fenerbahçe'yi öne geçiren isim oldu.

ÖNCE ATİBA, SONRA OZAN GOLÜ KAÇIRDI

İlk yarıda iki takım da birer kez gole yaklaştı. Önce Atiba ardından da Ozan Tufan golü bulamadı. İlk yarının son 2 dakikasında ise kırmızı kartlar geldi. 43. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın 41. dakikasında sarı kart gören Quaresma, 2 dakika sonra Mehmet Ekici'yle girdiği mücadelenin ardından hakem Ali Palabıyık'tan ikinci sarı karttan kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

NETO KIZARDI!

45. dakikada bir kırmızı kart da Fenerbahçe gördü. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Cenk Tosun, Neto'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, bariz gol şansı olduğu gerekçesiyle son oyuncu olan Neto'yu doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

İlk yarının kalan süresinde iki takım adına da önemli bir gol pozisyonu yaşanmadı ve devre arasına Fenerbahçe 1-0 üstün girdi.

CENK GOLE YAKLAŞTI, OZAN BOŞ KALEYE ATAMADI

İkinci yarıda Beşiktaş beraberlik için bastırdı. 69'da Cenk'in nefis kafa vuruşunu Kameni çıkardı. Ardından Fenerbahçe'de Ozan Tufan bomboş kaleye golü atamadı.

85. dakikada Fenerbahçe 2. kez penaltı kazandı. Jannsen'in sürüklediği atakta Ali Palabıyık, Giuliano'nun şutunda Atiba'nın elle müdahale ettiği gerekçesiyle bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Daha önce sarı kartı olan Atiba da oyunda atıldı. Atışı kullanan Janssen farkı 2'ye çıkardı.

BEŞİKTAŞ GOLÜ BULDU AMA...

Golden hemen sonra bu kez Beşiktaş farkı bire indirdi. Oğuzhan'ınortasında Negredo indirdi, babel sakoru 2-1'e getirdi. 87. dakikada bu kez Fenerbahçe 9 kişi kaldı. İsmail Köybaşı, Oğuzhan'a yaptığı faulun ardından direk kırmızı kart gösterdi.

Mücadelede başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Sarı lacivertliler böylece puanını 11'e yükseltti. İlk kez yenilen Beşiktaş ise 13 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada