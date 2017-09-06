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5 Milyar Dolarlık Katar Sermayesi Türkiye'ye Geliyor

5 MİLYAR DOLARLIK KATAR SERMAYESİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Azure Grup, Katar'ın en büyük ailelerinden biriyle, Doha merkezli AzureMana adında yeni bir şirket ve yatırım fonu kurdu. Bu fon aracılığıyla, 5 milyar dolarlık Katar sermayesi Türkiye'ye gelecek.

Tarih : 06 Eylül 2017, 11:20
Puan Ver : 5 Milyar Dolarlık Katar Sermayesi Türkiye'ye Geliyor(8/10)4

Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, Katar'ın en büyük beş ailesinden biriyle Doha merkezli AzureMana adı altında yeni bir şirket ve yatırım fonu kurduklarını belirterek, "Bu fon aracılığıyla şu an 5 milyar dolarlık bir Katar sermayesi ile Türkiye-Katar arasında çok yoğun bir ticari birlik başlatmış bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

"GAYRİMENKUL VE ŞİRKET SATIN ALACAKALR"

Gelecek yatırımların, büyük ailelerin Türkiye'de gayrimenkul ve şirket satın almaları, gıda ve inşaat malzemeleri olmak üzere birçok farklı sektörde de bu yatırımların süreceğine işaret ettiğini vurgulayan Gül, Azure Grup'un, iç savaş nedeniyle Irak ve Suriye gibi ülkelere giremeyen Batılı inşaat, lojistik ve kargo şirketlerinin Orta Doğu'daki varlıklarını sürdürmesini sağladığını aktardı.

"BATILI ŞİRKETLERİN CAN SİMİDİ OLDUK"

Arap Baharı adı verilen ve dalga dalga yayılarak Türkiye'nin komşusu ülkelere dahi yayılan iç savaş ve terörün bölgedeki ticarete darbe vurduğunu belirten Gül, "Birçok dünya devi batılı şirket, Suriye, Irak ve Afganistan gibi ülkelere terör nedeniyle ticaret ve nakliyatı durdurdu. 16 ülkede hizmet veren Türk firması Azure Grup ise hem Türk hem de Batılı şirketlerin can simidi oldu.Grup, Irak ve Suriye'de savaş ve terör nedeniyle girilemeyen bölgelere teslimatları yaparak ticaretin sürdürülmesini sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

"5 MİLYAR DOLARLIK SERMAYE TÜRKİYE'YE GİRECEK"

Katar'ın en büyük beş ailesinden biriyle Doha merkezli AzureMana adı altında yeni bir şirket ve yatırım fonu kurduklarını belirten Gül, "Bu fon aracılığıyla şu an 5 milyar dolarlık bir Katar sermayesi ile Türkiye-Katar arasında çok yoğun bir ticari birlik başlatmış bulunuyoruz." bilgisini verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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