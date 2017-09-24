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5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ÖLDÜREN KATİLİN İFADESİ KAN DONDURDU: KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM


5 Yaşındaki Çocuğu Öldüren Katilin İfadesi Kan Dondurdu: Küfür Ettiği İçin Öldürdüm
Tarih : 24 Eylül 2017, 16:50
Puan Ver : 5 Yaşındaki Çocuğu Öldüren Katilin İfadesi Kan Dondurdu: Küfür Ettiği İçin Öldürdüm(5/10)1

Suriye'deki iç savaştan kaçarak 3 yıl önce Kızkalesi'ne geldiği belirlenen ailenin en küçük çocuğu olan Muhammed Hacderviş, 18 Eylül pazartesi akşamı evine dönmedi. Bunun üzerine annesi Ranya Hacderviş ve diğer yakınları çocuğun bulunması için çevrede aramaya çıktı. Ancak, Suriyeli ailenin gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürdüğü arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Sabah Kızkalesi sahil kesimindeki duşakabinde küçük çocuğun cesedi bulundu. Yapılan otopside 25 yerinden bıçaklandığı belirlenen küçük çocuğun cenazesi Mersin'de toprağa verildi.

200 KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Katil ve katillerin bulunması için harekete geçen Emniyet Müdürlüğü'nün oluşturduğu ekip Kızkalesi'nde geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekip, çok sayıda kişinin ifadesine başvururken, yaklaşık 200 işyerinin güvenlik kamera kayıtlarına el konuldu, Mobese kayıtları ile incelemeye alındı. 18 Eylül'de saat 20.59'da küçük Muhammed'in elindeki su şişeleri ile çevresine gülücükler dağıtarak dolaştığı görüntülerinin bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildiği ortaya çıktı. Süren soruşturma kapsamında iddiaya göre çocuğun en son yanında görülen ve elini tutarak yürüdüğü belirlenen Alican K., katil zanlısı olarak dün akşam saatlerinde merkez Mezitli İlçesi'ndeki bir evde gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ: KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Alican K., iddiaya göre verdiği ifadesinde cinayeti itiraf etti. Alican K, verdiği ifadesinde, küçük Muhammet Derviş'in kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü öne sürdü. Katil zanlısı Alican K., bu sabah sevk edildiği Erdemli Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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