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5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU VAHŞİCE ÖLDÜREN KATİL YAKALANDI!


5 yaşındaki çocuğu vahşice öldüren katil yakalandı!
Tarih : 24 Eylül 2017, 15:00
Puan Ver : 5 Yaşındaki Çocuğu Vahşice Öldüren Katil Yakalandı!(10/10)6

Mersin'in Erdemli ilçesinde 25 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Suriye uyruklu 5 yaşındaki Muhammet Derviş'in katil zanlısı yakalandı.

ÖZEL EKİP KURULDU! 200'DEN FAZLA GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti aydınlatmak için özel ekip kurdu.

Ekipler, 5 gün boyunca 200'den fazla güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri inceledi. Kayıtlardan bir kişinin küçük çocuğu elinden tutup götürdüğünü belirleyen ekipler, zanlının 19 yaşındaki Alican K. olduğunu tespit etti.

OPERASYONLA YAKALANDI! CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Alican K'nin olay günü 2 arkadaşıyla tatil için Kızkalesi Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlının, cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CESEDİ DERE KIYISINDA BULUNMUŞTU

Kızkalesi Mahallesi'nde 18 Eylül Pazartesi günü akşamı kaybolan 5 yaşındaki Suriyeli Muhammet Derviş, 19 Eylül'de Mintan Deresi kıyısında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Çocuğun su ve mendil sattığı öğrenilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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