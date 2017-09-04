İngiltere'nin Essex bölgesinin Southend kasabasında yaşayan 5 yaşındaki bir çocuk, evlerindeki klozette içinde piton yılını buldu. Çocuğun annesi Laura Cowell tuvaletlerinin birkaç gündür tıkandığını ve nedenini bilmediklerini söyledi. 91 santimetre uzunluğundaki yavru yılan tuvaletten sürüngen uzmanları tarafından çıkarıldı.

ÇAMAŞIR SUYU KOKUYORMUŞ

BBC Türkçe'nin haberine göre evcil hayvan dükkanı sahibi Ethan Pinion yılanın "Çamaşır suyu ve tuvalet gibi koktuğunu" söyledi. Cowell 5 yaşındaki oğlunun yılanı tuvaletin içinde gördükten sonra çok korktuğunu ve titremeye başladığını anlattı.

KOMŞU EVDEN GİRDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Cowell, klozetin kapağını açınca yılanın başını ve dilini dışarı çıkardığını da aktardı. Hayvanın evde yılan besleyen bir kamşularının evinden tuvalete girdiği tahmin ediliyor. Cowell olaydan sonraki günlerde tuvaletin kapağına ağırlık koyduğunu belirtti.

Kaynak: haberinburada