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5 YILDIZLI OTELDE GÜVENLİK SKANDALI! HEM MALINDAN OLDU HEM DE OTELDEN KOVULDU


5 Yıldızlı Otelde Güvenlik Skandalı! Hem Malından Oldu Hem de Otelden Kovuldu
Tarih : 14 Eylül 2017, 15:30
Puan Ver : 5 Yıldızlı Otelde Güvenlik Skandalı! Hem Malından Oldu Hem De Otelden Kovuldu(6/10)2

5 Yıldızlı Otelde Güvenlik Skandalı İddiasıYaşadıklarını Hürriyet muhabirine anlatan Başlı, "Otele kayıt yaptırıp odamıza yerleştik.

Aynı gün otelin havuz ve plajını kullandıktan sonra odamıza çıktık. Üzerimizi değişip akşam yemeği için restorana indik" dedi.

'PIRLANTAMI ÇALDILAR'

"Odaya döndüğümüzde tam bir şok yaşadım" diyen Başlı, "Yatmak için hazırlanırken 5 taş pırlanta yüzüğümün ve 1500 liraya yakın nakit paramın yerinde olmadığını gördüm. Bütün odayı defalarca aradım. Aradıklarımı bulamayınca otel yönetimine haber verdim" diye konuştu.

'KAMERA YOKMUŞ'

Otel yönetiminin kendilerine ilgisiz davrandığını söyleyen Başlı, şöyle devam etti: "Bana oda giriş çıkışlarını gösteren güvenlik kamerasının bulunmadığını söylediler. Buna inanamadım. 'Nasıl olurda 5 yıldızlı bir otelde kamera olmaz' dedim. Beni terslediler. Temizlik personelleriyle görüşmeme izin verilmeyince hemen jandarmayı aradım."

'OTELDEN KOVULDUK'

"Otele olay yeri inceleme ekipleri geldi. Odamızda parmak izi incelemesi yaptılar. İşin daha vahimi otel yönetimi 'Olayın daha fazla büyümesini istemiyoruz' diyerek bizi otelden resmen kovdu. Hem malımız çalındı, hem de tatil hakkımız elimizden alındı. Daha sonra öğrendim ki kaldığımız otelde bir çocuk yine sorumsuzluk yüzünden boğularak can vermiş. Ben hukuki olarak bu işin peşini asla bırakmayacağım."

AÇIKLAMA YOK

Suçlamaların hedefinde kalan otel yönetimi ise olayın adli mercilere ulaştırıldığını belirterek konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmayacağını belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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