

Başbakan Binali Yıldırım, TESK ve TESKOMB heyeti ile Çankaya Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya geldi. Yıldırım burada bir konuşma yapıyor.







Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:











Bizim esnafımız, sınırsız kar etme arzusunu yenmiş, iş ahlakından taviz vermeyen esnaftır. Türkiye eğer yaşadığı onca sıkıntıyı badireyi en ağır ekonomik krizleri bütünlük içerisinde aşabildiyse inanın ki burada sizin sağlam duruşunuzun çok büyük katkısı vardır. Aynı şekilde 2002'den bu yana gerçekleştirilen bütün atılımlarda sizin katkınız önde geliyor. Esnafımızla sanatkarımızla her zaman gurur duyduk.



'İnsanı yücelt ki devlet yüceltsin' Geçtiğimiz 14 yıllık icraatımızda merkezde insan vardı. Bugün bölgedeki karışıkların arkasında insanın görülmemesinden, bağların zayıflayıp yok olmasından kaynaklanıyor. Eğer yöneticilerine inanamazsanız, güvenemezseniz, o ülkede yaşaya insanları mutlu edemezsiniz. Biz bu millete efendilik yapmaya değil hizmetkarlık yapmaya geldik. Yolları böldük hayatları milleti birleştirdik. Hepsinden önemlisi gönülleri birleştirdik. Hava yolunu halkın yolu yaptık, sağlıkta, ekonomide, eğitimde tarımda tüm alanlarda sosyal devlet... Sosyal devlet vatandaşın sesine kulak veren devlettir. Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu taşıdığımız her anın hakkını verme gayreti içerisinde olduk. Her zaman yanınızda olduk, birlikte olmaya devam edeceğiz. Bu bilinçle hareket ettiğimiz için ekonominin çarkları döndü.







14 yıl boyunca esnaf ve sanatkarımızı ilgilendiren birçok adım attık. Ana başlıklarla bazı konuları hatırlatmak isterim. Kredi kullanabilen kooperatif sayısını 2 kat artırdık.







Esnafa 1 yıl ödemesiz 3 yıllık Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanlığımız bir destek veriyor. 2016 için 15 bin esnafımız bu imkandan yararlanacak. Müracaat 250 bine dayanmış. Bunun kullandırma şartları var. Şartlara sahip olana bu desteği vereceğiz. 15 binin üzerine bu kaynak çıkacak. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gereken neyse yapılacak.







Genç girişimcilere, kadınlara desteklerimiz var. 0 faizli kredi uygulama kapsamında program dahilinde 1,5 milyar dağıtmışız. Emekli olduktan sonra esnaflık yapandan kesilen primi azalttık. Terör olayları nedeniyle işyeri veya işletmeleri zarar görenlerin banka borçlarını 1 yıl süreyle faizsiz olarak erteledik. Bu yılı kapsayacak şekilde de gerekli tedbirlere almaya devam ediyoruz.







KOBİ'ler faizsiz kredi uygulamasını 2017'de de sürdüreceğiz. 2 yeni uygulamayı daha hayata geçiriyoruz. Esnaf ve sanatkarın kredi faizleri yapılandırıldı. 24 binin üzerinde esnafımız yararlandı. Esnafa sicil affı getiriliyor. Düzenleme en kısa zamanda yürürlüğe girecek. Düzenleme bu hafta Meclis'te görüşülecek. Esnafa Ahilik Fonu getiriyoruz.







kaynak:yenişafak