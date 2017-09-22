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50 DAKİKALIK ZİRVE SONRASI KONUŞAN TRUMP: ERDOĞAN YAKIN ARKADAŞIM OLDU


50 dakikalık zirve sonrası konuşan Trump: Erdoğan yakın arkadaşım oldu
Tarih : 22 Eylül 2017, 00:40
Puan Ver : 50 Dakikalık Zirve Sonrası Konuşan Trump: Erdoğan Yakın Arkadaşım Oldu(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Türkiye saati ile 22:15'te başlayan baş başa ve heyetler arası görüşme sona erdi.

50 DAKİKA SÜRDÜ

Lotte New York Palace Otel'de gerçekleşen ve 50 dakika süren görüşmede iki lider Suriye, Irak, FETÖ ve PYD konularını görüştü.

TRUMP: ERDOĞAN YAKIN ARKADAŞIM OLDU

Reuters'in haberine göre basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan Trump "Erdoğan yakın arkadaşım oldu. Artık önceden olduğundan daha fazla yakınız" dedi.

Görüşmenin ardından Erdoğan ve beraberindeki heyet otelden ayrıldı.

KALABALIK BİR HEYET KATILDI

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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