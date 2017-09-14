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50 yıldır ensesinde taşıdığı kitle, doktorları bile hayrete düşürdü

50 YILDIR ENSESİNDE TAŞIDIĞI KİTLE, DOKTORLARI BİLE HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Samsun'da yaşayan 82 yaşındaki Yaşar Can, ensesinde oluşan kitleyi 50 yıl sonra aldırdı. 4 kilogram ağırlığındaki kitleden kurtulan Can, "Adeta hafifledim" dedi.

Tarih : 14 Eylül 2017, 15:40
Puan Ver : 50 Yıldır Ensesinde Taşıdığı Kitle, Doktorları Bile Hayrete Düşürdü(8/10)6


Samsun'da yaşayan 82 yaşındaki Yaşar Can'ın ensesinden yaklaşık 4 kilogram ağırlığında kitle alındı. Operasyonun ardından Can, "50 yıllık birlikteliğimizi sonlandırdık" diyerek espri yaptı.



50 YIL DOKTORA GİTMEDİ



Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Yaşar Can'ın, 30'lu yaşlardayken oluşmaya başlayan kitle, hızla büyüyerek yaklaşık 4 kiloya ulaştı. Doktora gitmeyen Can, kitleyi 50 yıl boyunca vücudunda taşıdı.



 



2 SAAT SÜREN OPERASYONLA ALINDI



Kitlenin üzerinde yara çıkınca verdiği rahatsızlıktan dolayı Atasam Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Salih Zeki Pişkin, kitlenin alınması gerektiğini belirtti. 3580 gram ağırlığında, 23 santim çapındaki kitle, 2 saat süren başarılı bir operasyonla alındı.



"BİZ DE ŞAŞIRDIK"



Kitle, patolojiye gönderilirken operasyonla ilgili açıklama yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Salih Zeki Pişkin, hastanın genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "Yıllarca ihmal edilmiş, yıllarca boynunda gereksiz yere taşınmış, hiçbir zamanda şikayet edilmemiş bir vaka karşısında bizde şaşırdık. Üzerinde yara oluşmasa yine de hastaneye gelinmeyecekti. Hastamız bunu dert etmemiş zira kalp ve parkinson gibi başka sorunlarla uğraşmak durumda kalmış. Yapılan operasyon ile bir nevi ağırlıktan kurtulmuş oldu" dedi.



 



"ADETA HAFİFLEDİM"



Yıllardır ensesinde taşıdığı kitleden kurtulan Yaşar Can ise "Adeta hafifledim. Üzerinde yara çıkana kadar beni rahatsız etmiyordu. 50 yılı aşkın benimle beraberdi, artık ayrıyız. 50 yıllık birlikteliğimizi sonlandırdık" dedi.



 



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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