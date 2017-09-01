50 yıllık terör örgütü FARC, siklah bırakıp siyasete girdikten sonra adını ve logosunu değiştirdi.

KISALTMASI YİNE AYNI KALDI

FARC adını "Halk İçin Alternatif Devrimci Gücü" olarak değiştirirken, kısaltması FARC olarak kaldı. FARC, partinin logosu olarak da "kırmızı gül" seçti.

FARC, 50 YILLIK GEÇMİŞİNDE İLK KEZ 17 MART'TA SİLAH BIRAKTI

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, bütün militanlar toplanma alanlarına vardıktan sonra 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta ilk 140 silahını BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek, 50 yılı aşan çatışma geçmişinde ilk kez silah bırakmıştı.

ÖRGÜTTE SİLAH KALMADI

Af tartışmaları ve örgüt üyelerine düzenlenen suikastların bir süre geciktirdiği sürecin sonunda, Guajira yönetim bölgesine bağlı Fonseca kenti kırsalındaki Pondores toplanma alanında yapılan ve Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un katıldığı törenle örgütün silahlarının yüklü olduğu son konteyner de kamptan çıkarılmıştı.

FARC'IN KONGRESİNE 2 BİN KİŞİ KATILDI

Barış sürecinde silah bırakan ve meşru hayata geçiş yapmaya hazırlanan FARC'ın başkent Bogota'daki kongresi, 27 Ağustos'ta FARC'ın üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Kolombiya Kongresinden senatör, yabancı misyon temsilci ve ülke dışından davetlilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla başlamıştı.

Kaynak: haberinburada