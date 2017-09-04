FETÖ'nün Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki (GATA) yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, örgüt mensuplarının elemek istedikleri pilotların kalp damarlarını genişletmesine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün GATA'daki yapılanmasıyla ilgili 104 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, hasta olmamalarına rağmen FETÖ mensubu doktorlar tarafından elenmeleri için tansiyon ilacı yazılan pilotların ifadeleri yer aldı.

"PROSPEKTÜSÜ OKUYUNCA İLACI HİÇ KULLANMADIM"

Mağdur/müşteki sıfatıyla ifadesi alınan Pilot Gürhan T, "Kardiyoloji muayenesine başlamadan önce tansiyon değerim 12'ye 8 ç. Kurul sonrası doktor Şevket Balta ile yaptığım görüşmede 'V...' isimli ilacı iki ay boyunca kullanmamı ve iki ay sonra tekrar kontrol işin gelmemi söyledi. Reçeteye yazmış olduğu ilacı eczaneden aldım. Trenle Konya'ya dönerken ilacın prospektüsünü okudum. Bu ilacın yüksek tansiyon ilacı olduğunu ve tansiyonu kalp damarlarını genişleterek düşürdüğünü okuyunca bu ilacı hiç kullanmadım..." dedi.

"BANA YAPILAN HAKSIZLIK SONRASINDA TSK'DAN AYRILMAK ZORUNDA KALDIM"

Bir başka pilot Uğur K. da mağdur/müşteki sıfatıyla verdiği ifadesinde, "2014 Aralık ayında girdiğim sağlık muayenesinde Şevket Balta isimli doktor tarafından verilen yüksek tansiyon tanısı ile uçuşum kesildi. İki ay istirahat verildikten sonra aynı tanı konularak uçuşum kesildi. Bana yapılan haksızlık sonrası 2016 şubat ayında TSK'dan ayrılmak zorunda kaldım...." şeklinde beyanda bulundu.

500 PİLOTA KUMPAS KURDU

Müşteki sıfatıyla ifadesi alınan askeri okul öğrencilerinden Kadir D. ise "Benimle birlikte bu süreçte 'askeri öğrenci olamaz' raporu alan toplam 76 kişi vardı" ifadesini kullandı. Bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan Deniz D. de "Özellikle bu yapılanma kardiyolojik açıdan elemelerini gerçekleştirdi. İsmini tam olarak benim ve GATA'da hemen hemen herkesin bildiği Şevket Balta isimli şahsın FETÖ/PDY ile irtibatlı olmayan birçok askerin ve özellikle TSK'nın en büyük gücü olan uçak pilotlarının elenmesinde aktif rol aldığı bilinmektedir" beyanında bulundu. Mağdur olarak ifadesi alınan Sedat Y. de Balta'nın yaklaşık 500 pilotun pilotluktan ayrılmasına neden olduğunu aktardı.

YAYINDA DÜNYA REKORU KIRMIŞ

Tanık sıfatıyla ifade veren Erkan Y. ise Şevket Balta'nın Başkent Üniversitesinde ihtisas eğitimi alırken istifa edip kendisi gibi sivil üniversitelerde ihtisasını bırakan birkaç arkadaşı ile 2006'da Hava Kuvvetlerine sözleşmeli subay olarak girdiğini söyledi. Erkan Y, "Balta ve arkadaşları, GATA kadrolarına yerleşebilmek için oluşturdukları yayın ağı sayesinde, yönetmeliğin açıklarından faydalanarak dört yıl gibi akademik camiada oldukça kısa bir sürede niteliksiz ancak puanlamada çok ciddi avantaj sağlayan, dünya üzerinde bile hiçbir profesörün sayısal olarak ulaşamayacağı 560 adet PubMed'de indekslenen yayın üretti" ifadelerini kullandı.

AKADEMİK KARİYER SAHTEKARLIĞI!

FETÖ'den olmayan pilotlara yüksek tansiyon tanısı koyduğu bildirilen şüpheli eski kardiyoloji doktoru Şevket Balta'nın, yine GATA'da görevli diğer sanıklarla doçent ve profesör unvanlı kadrolara örgüt elemanlarını yerleştirmek ve akademik kariyerlerini devam ettirebilmek amacıyla da çalıştığı iddianamede yer aldı. Bu amaçla, akademik kariyerlerde adaya önemli avantaj sağlayan bilimsel akademik yayın sayılarını artırabilmek ve yayınlatabilmek için örgüt içerisinde bulunan şahısların bilimsel gerçeği yansıtmayan çok sayıda yayını aynı ortamda çalışmadıkları veya çok az çalıştıkları kişilerle çıkartıp, yine örgüt kapsamında kurulan GESDAV "Gülhane Eğitim Sağlık Dayanışma Vakfı", Orhan Yücel tarafından kurulan JCAM isimli internet sitesi ve dergisi ile uluslararası boyutta hizmet veren PubMed isimli sitede yayınlanmasını sağladığı da belirlendi.

"NEDEN BAŞKA DOKTORA GİTTİN"

Kardiyoloji doktoru Şevket Balta ayrıca, 2014 Ocak ayında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 pilotu olarak görev yapan Aylin K.'ya da rahatsızlığı bulunmamasına rağmen, "mitral kapak açıklığının fazla olduğu" gerekçesiyle "İki ay uçuştan men raporu" verdi.

Şevket Balta, pilot K'nın yıllık rutin muayenesinde, beşer yıllık periyodik muayenelerde gereken "eko" çektirmesini istedi, ardından da bu teşhisi koydu. Aylin K, farklı hastanelerden aldığı sağlam raporlarına istinaden rapor süresi bitimi tekrar Şevket Balta'ya giderek raporlarını gösterdi ancak Balta yine de kalıcı raporu alması amacıyla kadın pilotu GATA'ya sevk etti. Şevket Balta'nın GATA'da görevli doktorlar Sait Demirkol ve Murat Ünlü ile görüşmesini istemesine rağmen Aylin K. başka bir doktora görünüp sağlam raporu aldı. Bu olayın ardından Balta'nın, Eskişehir'de kurula girerek raporunu onaylatan Aylin K'yı, "yönlendirdiği doktorlara gitmediği için" azarladığı da iddianamede yer aldı.

Kaynak: haberinburada