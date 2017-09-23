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52 yıllık savaşın sona erdi, 9 bin silah törenle imha edildi

52 YILLIK SAVAŞIN SONA ERDİ, 9 BİN SİLAH TÖRENLE İMHA EDİLDİ

52 yıllık çatışma sürecinin ardından 2016 yılında silah bırakan terör örgütü FARC'tan teslim alınan 9 bin silah törenle imha edildi.

Tarih : 23 Eylül 2017, 00:40
Puan Ver : 52 Yıllık Savaşın Sona Erdi, 9 Bin Silah Törenle İmha Edildi(7/10)3

Kolombiya'da 52 yıllık çatışma sürecinin ardından silah bırakan terör örgütü FARC'a ait 9 bin silah, BM temsilcisinin gözetiminde Funza kentinde imha edildi.

FARC'TAN TESLİM ALINAN SİLAHLAR İMHA EDİLDİ

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın kuzeybatısındaki Funza kentinde BMnin depolarında düzenlenen törene, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas, BM Kolombiya misyon şefi Jean Arnault katıldı. Böylelikle FARC'tan teslim alınan silahlardan 8 bin 994'ü imha edilmiş oldu.

52 YILDIR DEVAM EDEN SAVAŞ 2016'DA SONA ERMİŞTİ

Getiğimiz Haziran ayında Kolombiya'da faaliyet gösteren terör örgütü FARC, Kolombiya hükümetiyle imzaladığı barış anlaşması çerçevesinde silahlarının tamamını Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine teslim etmişti. 52 yıldır devam eden savaşı sona erdiren barış anlaşması Küba'da 25 Ağustos 2016'da imzalanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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