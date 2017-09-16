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54 Yaşındaki Hülya Avşar'dan Yürek Hoplatan Paylaşım

54 YAŞINDAKİ HÜLYA AVŞAR'DAN YÜREK HOPLATAN PAYLAŞIM

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Hülya Avşar, yine cesaret isteyen bir paylaşımın altına imzasını attı.

Tarih : 16 Eylül 2017, 10:50
Puan Ver : 54 Yaşındaki Hülya Avşar'dan Yürek Hoplatan Paylaşım(7/10)3

54 yaşındaki oyuncu ve sunucu Hülya Avşar Instagram ve Twitter hesabından cesur fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Hülya Avşar'ın yaptığı son paylaşımı da onlardan birisi. Hülya Avşar'ın siyah çorap ve kırmızı kıyafeti ile yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı.

REKLAM MI YAPIYOR?

Bazı takipçileri ise, Hülya Avşar'ın gündeme gelebilmek için cesur paylaşımlar yaptığını savundu.

İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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