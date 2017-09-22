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54 Yıllık Efsane Marka Elvan Gazoz, Geri Dönüyor

54 YILLIK EFSANE MARKA ELVAN GAZOZ, GERİ DÖNÜYOR

1970'li yıllara damgası vuran efsane marka Elvan Gazoz geri dönüyor. Elvan Gıda, isim hakkı Has Ailesi'ne ait olan Elvan Gazoz'u bünyesine kattı.

Tarih : 22 Eylül 2017, 16:40
Puan Ver : 54 Yıllık Efsane Marka Elvan Gazoz, Geri Dönüyor(5/10)1

1963 yılında Has ailesine ait İstanbul Meşrubat Sanayi A.Ş. bünyesinde üretimine başlanan ve Türkiye'nin önde gelen içecek markalarından biri olan Elvan Gazoz'da yıllardır isim hakkı tartışmaları yaşanıyordu. Has Ailesi'nin Türkiye'deki işlerini durdurmasının ardından gazoz markası için harekete geçen Elvan Gıda, sonunda Has Ailesi ile anlaşarak üretime geçti.

UZUN SÜREDİR PİYASADA YOKTU

54 yıl önce Coca-Cola İçecek'in bir dönem Türkiye'deki şişeleme işini yapan Has Ailesi kendi markası olarak da Elvan'ı çıkardı. İstanbul'un en ünlü gazoz markası haline gelen Elvan, Has Ailesi'nin Coca-Cola ile yol ayrılığı yaşamasından sonra raflardan kayboldu.

Uzunca bir süredir de piyasada yoktu. CNR Food İstanbul, CNR Ambalaj İstanbul ve Ev Dışı Tüketim Ürünleri ve Tedarikçileri fuarında ortaya çıkan Elvan Gazoz, tüketicilere tanıtılıdı. Kaynak: Hürriyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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