Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi

550 MİLYON TL'LİK RİZE-ARTVİN HAVALİMANI İÇİN DENİZ TAŞLARLA DOLDURULUYOR


550 Milyon TL'lik Rize-Artvin Havalimanı İçin Deniz Taşlarla Dolduruluyor
Tarih : 16 Eylül 2017, 17:30
Puan Ver : 550 Milyon Tl'lik Rize-Artvin Havalimanı İçin Deniz Taşlarla Dolduruluyor(8/10)4

Rize'de temellerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı ve Türkiye'de deniz üzerine dolguyla inşa edilecek olan ikinci havalimanı olacak 550 milyon liralık Rize-Artvin Havalimanı projesi için deniz doldurulmaya başlandı.

DENİZ DOLDURULMAYA BAŞLANDI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 766 hektarlık alanda projelendirilen ve temeli 3 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin havalimanı için, 266 hektarlık alanda 88.5 milyon ton taş dolgu kullanılacak. Havalimanı inşaatı deniz dolgusu için taş alınacak bölgeye yapılan yol çalışması sırasında çıkan malzeme ile deniz dolgusu başladı. 12 kamyonun aralıksız malzeme taşımaya başladığı alanda deniz dolduruluyor. Proje sahasına 3 ila 7 kilometre mesafedeki Hisarlı, Kanlımezra ve Kuzeyce köyleri sınırında açılacak yeni taş ocaklarına ilave olarak aynı bölgede özel firmalara tahsisli iki ocaktan günlük 83 bin ton dolayında taş nakli planlanıyor.

TAŞ OCAKLARINA YENİ YOL ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Taş ocakları Yeşilköy Köyü'nde yapılacak havalimanına 3 ila 7 kilometre uzaklıkta seçildi. Taş naklini kolaylaştıracak mesafede yeni bir yol güzergahı açılacak, mevcut köy yolu kullanılmayacak. Nakliye kamyonlarının Karadeniz Sahil Yolu güzergahında trafiği aksatmaması için de önlem alındı. Pazar Tüneli üzerinden geçirilecek yeni yol havalimanı proje sahasına bağlanacak. Böylece kamyonlar trafiğe çıkmadan taş dolgu malzemesini taşıyarak bölgeye getirecek.

RİZE - ARTVİN HAVALİMANI PROJESİ

Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pist, 260 metreye 24 metrelik taksi yolu, 300 metreye 120 metrelik aprondan oluşacak. 88.5 milyon ton dolgu alanı üzerine inşa edilecek havalimanı tamamlandığında Türkiye'nin 56'ıncı havalimanı olacak. 4 yılda tamamlanacak olan ve yılda 2 milyon yolcu beklenen Rize-Artvin Havalimanı inşaatı 1 milyar 87 milyon 434 bin liraya mal olacak ve Cengiz İnşaat-Aga Enerji İş Ortaklığı ile gerçekleştirilecek.

2017 yılında 149 milyon 166 bin lira ödenek ayrılan havalimanının 29 Ekim 2020 tarihinde tamamlanması öngörülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 550  Milyon  Tl  Lik  Rize-Artvin  Havalimanı  İçin  Deniz  Taşlarla  Dolduruluyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER