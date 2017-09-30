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56 Emniyet Mensubu Emekliliğe Sevk Edildi

56 EMNİYET MENSUBU EMEKLİLİĞE SEVK EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğünde 56 emniyet mensubu emekliliğe sevk edildi. Emekli edilenlerin 27'sinin emniyet müdürü, 29'unun da emniyet amiri olduğu belirtildi.

Tarih : 30 Eylül 2017, 22:30
Puan Ver : 56 Emniyet Mensubu Emekliliğe Sevk Edildi(10/10)6

Emniyet Genel Müdürlüğünde 56 emniyet mensubu emekliliğe sevk edildi.

27 EMNİYET MÜDÜRÜ İLE 29 EMNİYET AMİRİ EMEKLİ OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararı doğrultusunda 9'u 1. sınıf, 15'i 3. sınıf, 3'ü 4. sınıf olmak üzere 27 emniyet müdürü ile 29 emniyet amiri emekli edildi. Emekliliğe sevk edilen emniyet müdürlerinin arasında eski Antalya Emniyet Müdürü Cemil Tonbul da bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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