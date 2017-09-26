59 YILLIK SÜPER LİG TARİHİNDE BİR İLK YAŞANDI
Süper Lig'de 6. hafta geride kalırken, gol sayıları adeta ayyuka çıktı.
Gençlerbirliği'nin merhum başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonun ilk 6 haftasında golsüz biten maç bulunmuyor. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde 1990-1991 sezonundan bu yana yer alan Süper Lig arşivine bakıldığı zaman İlhan Cavcav Sezonu'nda bir ilk yaşandı.
Geride kalan 27 sezonda ilk 6 hafta mücadeleleri golsüz biten karşılaşmalara sahne olurken, 2017-2018 sezonunun bu bölümünde taraftarlar maçların tamamında gole tanıklık etti.
6 HAFTADA 178 GOL
Ligin 6 haftalık periyodunda 0-0 biten karşılaşma bulunmazken, futbolcular 178 gole imza attı. En gollü sezonlarından birinin yaşandığı ligde, maç başına 3,29 gol ortalaması yakalandı.
Geçen sezon bu bölümde 140 gol atılırken, 2,59 ortalamasına ulaşıldı.
Kaynak: haberinburada
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