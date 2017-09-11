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6 Metrelik Uzaktan Kumandalı Dev Uçak, Şov Yaparken Yere Çakıldı

6 METRELİK UZAKTAN KUMANDALI DEV UÇAK, ŞOV YAPARKEN YERE ÇAKILDI

Almanya'da altı metre uzunluğundaki kumandalı uçağın büyüleyici bir biçimde başlayan şovu, üzücü bir şekilde sona erdi.

Tarih : 11 Eylül 2017, 12:40
Puan Ver : 6 Metrelik Uzaktan Kumandalı Dev Uçak, Şov Yaparken Yere Çakıldı(7/10)3

Almanya'da festival için uzun uğraşlar sonucu yapılan 6 metrelik dev uçak şovun ortasında yere çakıldı.

GERÇEK UÇAKTAN FARKSIZDI

Almanya'da bir model uçak hayranları etkinliği sırasında mavi gökyüzünde, yeşil arazinin üzerinde rahatlıkla uçan JU-52 model uçak öyle muazzam ki, kalkış sırasındaki görüntüsü, yerel bir havaalanından kalkan gerçek bir uçağı andırıyor.

Junker JU-52 model uçağın kanat genişliği 6.09 metre ve burnundan kuyruğuna uzunluğu 4.07 metre. ve internette dolaşan bir videonun gösterdiği üzere kendisini uçurmak oldukça eğlenceli.

PARK ETMİŞ ARACA ÇARPTI

Gösterinin sonlarına doğru Junker iniş için alçalmaya başlıyor. Her şey düzgün gözüküyor ve kanatlar yere paralel konumlarını alıyor. Sonrasında ise yerden sadece birkaç santimetre yukarıda uçak biraz yükseliyor ve sağ tarafa doğru yatıyor, pervaneler de dönmeyi bırakıyor. İleri doğru atılan uçak bir enkaza dönüşürken, kuyruk parçası da koparak park etmiş olan bir araca çarpıyor.

YAPIMI EMEK İSTEYEN BİR SÜREÇ

Uzaktan kumandalı uçakları parça parça birleştirmek, çok fazla zaman ve emek gerektiren bir uğraş. Tamamladığınızda ortaya çıkarttığınız uçağın sürekli mırıldanan büyük bir kuş gibi uçtuğunu izlemek ise büyük bir keyif.

YouTube üzerinde pek çok kişi pilotu suçlayanlasa da bu tür durumlarda yapabilecek çok fazla bir şey bulunmuyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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