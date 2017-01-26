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7 ülkeye vize ambargosu

7 ÜLKEYE VİZE AMBARGOSU

ABD Başkanı Trump'ın Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarına verilen vizeleri askıya alacağı iddia edildi. Trump, Meksika sınırına da duvar örecek

Tarih : 26 Ocak 2017, 11:35
Puan Ver : 7 Ülkeye Vize Ambargosu(6/10)4


Seçim kampanyasında Müslümanlar'ın ülkeye girişini yasaklama ve Meksika - ABD sınırına duvar öreceği sözünü veren ABD Başkanı Donald Trump, dün bu sözlerinden birini gerçekleştirdi. Trump, başkanlık özel yetkisini kullanarak sınır güvenliğini artırmak amacıyla Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzaladı.



Trump, ilk etapta federal bütçeden finanse edilecek duvarın masraflarının Meksika hükümetinden tahsil edileceğini belirtti. Ancak Meksika yönetimi masrafları ödemeyeceğini daha önce bir çok kez açıklamıştı. Reuters haber ajansı, Trump'ın çarşamba gününden itibaren ABD'ye göçmen girişlerini sınırlayan ve sınır denetimlerini artıran bir dizi idari kararnameye imza atacağını da iddia etti.



Habere göre, bu kararnameler arasında mültecilerin kabulünün geçici olarak durdurulması ve Orta Doğu ve Afrika'daki 7 ülkenin vatandaşlarına verilen vizelerin geçerliliğinin askıya alınması da yer alıyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: 7  Ülkeye  Vize  Ambargosu    haber

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