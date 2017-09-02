70 YAŞINDAKİ ADAM, KALBİNE ATEŞ EDEREK İNTİHAR ETTİ!
İzmit'te, psikolojik sorunlar yaşayan 70 yaşındaki Sami Çınasoğlu, kalbinin üzerine dayadığı tabancasını ateşleyerek intihar etti.
Bayramın ikinci günü İzmit'te bir evden silah sesi yükseldi. Manzaraya şahit olanların çığlığı mahalleyi inletti.
YAŞLI ADAM KENDİNİ KALBİNDEN VURDU
Olay, İzmit Yenişehir Mahallesi Doğacan Sokak'ta meydana geldi. Sami Çınasoğlu eşinin evde olduğu sırada odasına geçti. Sami Çınasoğlu kalbinin üzerine dayadığı tabancasını ateşledi.
EŞİNİ KANLAR İÇİNDE GÖREN KADIN ÇIĞLIK ATTI
Silah sesini duyarak odaya koşan Hatice Çınasoğlu kanlar içerisindeki eşini görünce, çığlıklar atarak komşularından yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi ağır yaralanan Sami Çınasoğlu'na ilk müdahalede bulundu.
HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ
Sami Çınasoğlu hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Psikolojik sorunları olduğu ve son zamanlarda ilaçlarını kullanmayı aksattığı öğrenilen Sami Çınasoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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