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75 Yıldır Evli Olan Irma ve Harvey Çifti, İsimlerinin Kasırgayla Anılmasının Şaşkınlığını Yaşıyor

75 YILDIR EVLİ OLAN IRMA VE HARVEY ÇİFTİ, İSİMLERİNİN KASIRGAYLA ANILMASININ ŞAŞKINLIĞINI YAŞIYOR

Atlantik Okyanusu kıyılarını esir alan Irma ve Harvey kasırgaları sürerken, ABD'de yaşayan Irma ve Harvey çifti, isimlerinin olumsuz bir olayla anılmasının şaşkınlığını yaşıyor.

Tarih : 08 Eylül 2017, 15:30
Puan Ver : 75 Yıldır Evli Olan Irma Ve Harvey Çifti, İsimlerinin Kasırgayla Anılmasının Şaşkınlığını Yaşıyor(9/10)5

Irma ve Harvey kasırgaları Atlantik Okyanusu'nu etkisi altına almışken, ABD'de yaşayan ve 75 yıldır evli olan Irma ile Harvey çifti olan biteni şaşkınlıkla izliyor. Yaşlı çift, hayatlarında hiç kasırga felaketiyle karşı karşıya kalmadıkalrını belirtti.

İSİMLERİNİN KASIRGAYLA ANILMASINA ÜZÜLÜYORLAR

Sosyal medyada da Harvey ve Irma çiftinin hikayesi büyük ilgi uyandırdı. NBC'nin baş Beyaz Saray muhabiri Hallie Jackson da haberi paylaşanlardandı.

Ancak hayatları boyunca çocuklara evlerini açmış olan çift, isimlerinin olumsuz olaylarla anılmasına üzülüyor.

EVLERİNDE 120 ÇOCUĞA BAKTILARŞimdiye kadar hayatlarında hiç kasırga görmeyen çift, 1942'de evlendiklerinde Harvey berber olarak çalışıyordu.

Ev kadını olan Irma ise evde yalnız olmaktan sıkılınca evlerini çocuklara açmaya karar vermişler.

Hayatları boyunca fiziksel ya da zihinsel engelli 120 çocuğu evlerine aldıkları belirtiliyor.

"İNSANLARA YARDIM ETMEYE ÇALIŞIRDIM"

İki kasırganın yarattığı yıkıntıyı gören Irma ise "Ne yapmak gerektiğini bilmiyorum, hiç böyle bir durumda bulunmadım. Nasıl olduğunu bilmesem de sanırım insanlara yardım etmeye çalışırdım" diyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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