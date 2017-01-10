Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

77 kişiyi öldürdü, mahkemede nazi selamı verdi!

77 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, MAHKEMEDE NAZİ SELAMI VERDİ!

Norveç'te 2011 yılında düzenlediği silahlı saldırıyla 77 kişinin ölümüne neden olan Anders Behring Breivik, mahkemede Nazi selamı verdi

Tarih : 10 Ocak 2017, 16:49
Puan Ver : 77 Kişiyi Öldürdü, Mahkemede Nazi Selamı Verdi!(5/10)4


Norveç'te 2011 yılında, Utoya Adası'na düzenlediği silahlı saldırıyla 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik ile ilgili temyiz duruşması görüldü.



Cezaevinde insani haklarının kısıtlandığı iddiasıyla mahkemeye başvuran 37 yaşındaki Breivik, duruşmada Nazi selamı verdi.



Duruşmada savunma yapan hükümet yetkilileri, aşırı sağcı Breivik'in sadece güvenlik nedeniyle diğer mahkumlardan ayrı bir bölümde tutulduğunu belirtti. Temyiz duruşmasının 6 gün içerisinde sonuçlanması bekleniyor.



 


Breivik, 2011 yılında Utoya adasına ağır silahlar ve el bombalarıyla saldırmış adadaki 77 kişinin ölümüne neden olmuştu.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: 77  Kişiyi  Öldürdü  Mahkemede  Nazi  Selamı  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER