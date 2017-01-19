

Merak edilen torba yasanın detayları belli oldu. Torba yasa içerisinde 2019 yılından beri borçlu olan şirketler ve vatandaşlar için kapsamlı bir sicil affı düzenlemesi geliyor. 30 yıldan fazla çalışan emekliler ek ikramiye haklarını elde ederken taşımacılık, Para Politikası Kurulu, Sosyal Hizmetler Kanunu gibi çeşitli alanlarda düzenlemeler torba yasa çerçevesinde kabul edildi.







TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasa maddeleri birçok konuda düzenleme öngörüyor. Düzenlemelerden en dikkat çekeni kapsamlı sicil affı ve 30 yıldan fazla hizmet verdiği halde 30 yıl üzerinden ikramiye hesaplaması yapılan emeklilere verilen ek ikramiye hakkı olarak görülüyor.







EMEKLİLERE EK İKRAMİYE







30 Yıldan fazla hizmeti olmasına rağmen emekli maaşı ikramiyesini 30 yıl üst sınırı ile alan emeklilere ek ikramiye ödemesi yapılacak. 30 yılın üzerindeki her tam yıl için 50 TL'den aşağı olmayacak şekilde emekli ikramiyesi ödenecek.Hak sahiplerinin yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren, bir yıl içinde başvuruda bulunmaları durumunda 7 bin 500 TL'ye kadar olan kısım başvuru süresinden itibaren 3 ay içerisinde ödenecek. Kalan kısım söz konusu olması durumunda ise ilk ödeme tarihinden hesaplanarak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödeme yapılacak.







SİCİL AFFI MÜJDESİ







Çek, senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen vatandaşlar ya da şirketlere sicil affı müjdesi geldi. Sicil affı imkanından yararlanmak için düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içerisinde tamamını ödemek ya da yapılandırma işlemlerini gerçekleştirmek gerekmektedir. Bu sayede vatandaşlar ya da şirketler kredi sicillerini temizleme imkanı elde edecektir. Sicil affı konusunda bankaların inisiyatif kullanma hakkı olacak.



Torba yasa çerçevesinde döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarınca yaptırılan yolcu taşıma ücretleri ile uluslararası taşımacılık işleri, harç ve damga vergisi istisnası kapsamına alınacak.



-Torba yasada yapılan düzenleme gereği Para Politikası Kurulu yılda en az 8 kez toplanacak.



-Yazılımda ve gayrimaddi hakların satın alınmasında, kiralanmasında KDV istisnası gelecek.