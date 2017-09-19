8 YIL ÖNCE EVLİLİĞİN İPUCUNU VERMİŞ: ANNEMİZ, BABAMIZ
Acun Ilıcalı'nın dünya evine girdiği Şeyma Subaşı'nın anne ve babasına 8 yıl önce ki "Var mısın Yok musun" programında "Annemiz babamız" dediği görüntüler ortaya çıktı.
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı Fransa'nın Marsilya kentindeki Türk konsolosluğunda dünya evine girdi.
2009 YILINDA YARIŞMADA TANIŞTILAR
Nikahın ardından gözler yıllar öncesine çevrildi. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, 2009 yılında Ilıcalı'nın sunduğu "Var mısın Yok musun" yarışmasında tanıştılar. O sırada Şeyma Subaşı henüz 19 yaşındaydı.
"ANNEMİZE BABAMIZA SORALIM"
Yarışma sırası Şeyma'ya geldiğinde Acun Ilıcalı, henüz filizlenmekte olan aşkın ipuçlarını verdi. Şeyma, "tamam mı devam mı" kararını veremezken, Acun Ilıcalı "Annemize, babamıza" soralım dedi. Acun'un "Annemiz, babamız" ifadesi, daha o günden Şeyma ile evlilik planları kurduğunun göstergesi oldu.
Kaynak: haberinburada
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