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9 bin taraftar sokağa iniyor: Sevgilinden ayrıl

9 BİN TARAFTAR SOKAĞA İNİYOR: SEVGİLİNDEN AYRIL

Şilili yaklaşık 9 bin taraftar, Alexis Sanchez'i "tembel ve şişman" yaptığı gerekçesiyle sevgilisini protesto edecek, "Alexis sevgilinden ayrıl." çağrısında bulunacak.

Tarih : 07 Eylül 2017, 13:40
Puan Ver : 9 Bin Taraftar Sokağa İniyor: Sevgilinden Ayrıl(9/10)5

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bolivya'ya 1-0 yenilen Şili Milli Takımı'nda yıldız futbolcu Alexis Sanchez'in performansı da eleştiri konusu oldu.

Şili'nin Bolivya yenilgisiyle beraber Dünya Kupası'na katılma şansını zora sokmasının ardından bazı taraftarların Alexis Sanchez'in sevgilisinden ayrılması için milli takım maçlarının oynandığı stadın yanında gösteri düzenleyeceği öğrenildi.

"SENİ ŞİŞMAN VE TEMBEL YAPTI"

Facebook'taki etkinlik üzerinden örgütlenen yaklaşık 9 bin kişi, yıldız futbolcuyu 'tembel ve şişman' yaptığını iddia ettikleri Mayte Rodriguez ile ayrılması için ikna etmeye çalışacak.

Şili U20 Milli Takım Teknik Direktörü Jose Sulantay de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, Alexis Sanchez'in normalden daha kilolu olduğunu dile getirmişti.

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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