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9 haftadır devrediyordu! Bir kişi bildi, 24,6 milyon lira kazandı

9 HAFTADIR DEVREDİYORDU! BİR KİŞİ BİLDİ, 24,6 MİLYON LİRA KAZANDI

Dokuz haftadır devreden Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi sonucunda 6 bilen bir kişi, 24 milyon 644 bin 631 lira 5 kuruş ikramiye kazandı.

Tarih : 15 Eylül 2017, 12:00
Puan Ver : 9 Haftadır Devrediyordu! Bir Kişi Bildi, 24,6 Milyon Lira Kazandı(8/10)4

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 106 kişi 11 bin 469 lira 85'er kuruş, 4 bilen 7 bin 602 kişi 171 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 147 bin 35 kişi 15 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

KUPON ISPARTA'DAN YATIRILDI

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu, Isparta'dan yatırdığı belirtildi. Çekilişte, 29 milyon 419 bin 645 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 3 milyon 448 bin 13 lira 49 kuruş, şans oyunları vergisi olarak da 1 milyon 929 bin 299 lira 25 kuruş aktarılacak.

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto'nun bir önceki haftaki çekilişinde 6 bilen olmayınca 20 milyon 737 bin 798 lira 37 kuruş ikramiye devretmişti. Çekilişte 5 bilen 81 kişi 12 bin 881 lira 15'er kuruş, 4 bilen 5 bin 593 kişi 200 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 123 bin 441 kişi de 15 lira 65'er kuruş ikramiye kazanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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