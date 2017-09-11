98 YAŞINDAKİ ANNEANNESİNE, EN SEVDİĞİ ŞARKIYI SÖYLEYEREK SÜRPRİZ YAPTI
Amerika'da Ananesinin en sevdiği şarkıyı onun 98. yaş günü için söyleyerek sürpriz yapmak isteyen torunun görüntüleri herkesi duygulandırdı.
Amerika'nın Colorado eyaletinde yaşayan Ash Ruiz isimli torun, anneannesine sürpriz yapmak için Florida'ya uçtu. Anneanne Jean'în sevinçten ağladığı görüntüler herkesi duygulandırdı.
EYALET DEĞİŞTİRİP GELDİ
Ash Ruiz isimli torun anneannesi Jean'e doğum günü sürprizi yapmak istedi. Eyalet değiştirerek anneannesinin yanına giden torun Ruiz, onun en sevdiği şarkıyı söyledi. Oldukça duygulanan yaşlı kadın göz yaşlarını tutamadı.
8 YAŞINDAN BERİ HER SENE SÖYLÜYOR
Bunun aile içinde bir geleneğe dönüştüğünü söyleyen Ruiz, aralarındaki ilişkiyi şöyle anlatıyor;
"Ben 8 yaşındayken anneanneme hep bu şarkıyı söylemek isterdim çünkü onun en sevdiği şarkı olduğunu bilirdim. Önce kendim biraz alıştırma yaptım ve o zamandan beri her yıl anneannemin doğum gününde ona bu şarkıyı söyledim. Bu bir gelenek halini aldı bizim için. Sevgililer gününde, yılbaşında ve onun doğum gününde ona bu şarkıyı söylemeye başladım her yıl."
"BU ŞARKIYI ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ ONUN AĞZINDAN DİNLEDİM"
Ruiz şöyle devam ediyor; "En güzel anılarımı ananemle yaşadım. O bu şarkıyı her zaman söylerdi, ister ütü yapsın ister yemek hep ağzında bu şarkı olurdu. Üstelik sesi de kadife gibi ve çok güzeldi."
80 yaşından sonra şarkı söyleyememeye başlayan Anneanne Jean için torunu bu şarkıyı her yıl söylemeye devam etti.
98'inci yaşı için başka şehirden yanına giden Ruiz, anneannesine sürpriz yaparak onu duygulandırdı.
Kaynak: haberinburada
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