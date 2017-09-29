Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Türkiye Rusya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi ve Sırbistan'ın rakibi oldu.

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Türkiye, Rusya'yı 27-25, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-0 yenerek yarı finale yükseldi ve Sırbistan'ın rakibi oldu.

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDE

Şampiyonanın C Grubu'nda yer alan Türkiye grupta sırasıyla Rusya, Bulgaristan ve Ukrayna ile karşılaştı. İlk iki maçını kaybeden Türkiye, gruptaki son maçında Ukrayna karşısında galip gelerek üçüncü oldu ve play-off etabına kaldı. Play-off etabındaki rakibi Polonya'yı eleyerek çeyrek finalde oynama hakkını elde eden Filenin Sultanları, Rusya ile bir kez daha karşı karşıya geldi. Rusya'yı 3-0 mağlup eden milliler, yarı finale çıktı.

YARI FİNALDE RAKİP SIRBİSTAN OLDU

Azerbaycan ve Gürcistan'ın ev sahipliği yaptığı 2017 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Finalleri'nde yarı final etabına çıkan takımlar; Türkiye, Azerbaycan, Hollanda ve Sırbistan oldu.

Kaynak: haberinburada