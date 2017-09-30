A MİLLİ TAKIM KADROSU BELLİ OLDU! LİSTEDE 2 SÜRPRİZ VAR
A Milli Takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim'de Eskişehir'de İzlanda ve 9 Ekim'de deplasmanda Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Sabri Sarıoğlu uzun bir aradan sonra kadroya çağrıldı.
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Sabri Sarıoğlu, en son 11.11.2011 tarihinde Hırvatistan'a 3-0 mağlup olduğumuz maçta milli formayı forma giymişti.
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:
MİLLİ TAKIM 2 EKİM'DE TOPLANACAK
A Milli Takım, 2 Ekim Pazartesi günü saat 11.00'den itibaren Antalya'nın Belek bölgesinde yer alan Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta toplanacak.
İzlanda ve Finlandiya maçlarına Antalya kampında hazırlanacak A Milliler, 5 Ekim'de İzlanda maçının oynanacağı Eskişehir'e geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, aynı gün saat 18.15'te Eskişehir Yeni Stadyum'da düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Toplantının ardından A Milli Takımımız, statta maç öncesindeki son idmanını yapacak.
MİLLİLER, 7 EKİM'DE FİNLANDİYA'YA GİDECEK
A Milli Takım, Finlandiya karşılaşması için 7 Ekim Cumartesi günü maçın oynanacağı Turku kentine seyahat edecek. Teknik Direktör Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu, ertesi gün saat 18.30'da Veritas Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, Finlandiya maçı öncesindeki son çalışmasını saat 19.00'da stadyumda yapacak.
A Milli Takım kafilesi, Finlandiya karşılaşmasının hemen ardından İstanbul'a dönecek.
Maç programı şu şekilde:
Kaynak: haberinburada
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