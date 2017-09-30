A Milli Takımımızın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim'de Eskişehir'de İzlanda ve 9 Ekim'de deplasmanda Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Sabri Sarıoğlu uzun bir aradan sonra kadroya çağrıldı.

SABRİ EN SON 6 YIL ÖNCE OYNAMIŞTI

Sabri Sarıoğlu, en son 11.11.2011 tarihinde Hırvatistan'a 3-0 mağlup olduğumuz maçta milli formayı forma giymişti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:

MİLLİ TAKIM 2 EKİM'DE TOPLANACAK

A Milli Takım, 2 Ekim Pazartesi günü saat 11.00'den itibaren Antalya'nın Belek bölgesinde yer alan Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta toplanacak.

İzlanda ve Finlandiya maçlarına Antalya kampında hazırlanacak A Milliler, 5 Ekim'de İzlanda maçının oynanacağı Eskişehir'e geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, aynı gün saat 18.15'te Eskişehir Yeni Stadyum'da düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Toplantının ardından A Milli Takımımız, statta maç öncesindeki son idmanını yapacak.

MİLLİLER, 7 EKİM'DE FİNLANDİYA'YA GİDECEK

A Milli Takım, Finlandiya karşılaşması için 7 Ekim Cumartesi günü maçın oynanacağı Turku kentine seyahat edecek. Teknik Direktör Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu, ertesi gün saat 18.30'da Veritas Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, Finlandiya maçı öncesindeki son çalışmasını saat 19.00'da stadyumda yapacak.

A Milli Takım kafilesi, Finlandiya karşılaşmasının hemen ardından İstanbul'a dönecek.

Maç programı şu şekilde:

Kaynak: haberinburada