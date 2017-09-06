Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu

AB Dönem Başkanı Estonya'dan, Almanya'ya Türkiye Ayarı: Biraz Sakin Olun

AB DÖNEM BAŞKANI ESTONYA'DAN, ALMANYA'YA TÜRKİYE AYARI: BİRAZ SAKİN OLUN

Estonya Dışişleri Bakanı Sven Mikser, Almanya'nın Türkiye'ye karşı yürüttüğü düşmanca politikada Alman tarafına uyarıda bulunarak "Kararları seçim kampanyası modunda vermeyin. Türkiye güçlü bir müttefik" dedi.

Tarih : 06 Eylül 2017, 21:40
Puan Ver : Ab Dönem Başkanı Estonya'dan, Almanya'ya Türkiye Ayarı: Biraz Sakin Olun(6/10)2

Estonya Dışişleri Bakanı Sven Mikser, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin geleceğiyle ilgili kararların seçim kampanyası modunda verilmemesi gerektiğini söyledi.

ALMAN RADYOSUNA KONUŞTU

AB dönem başkanlığını yürüten Estonya'nın Dışişleri Bakanı Mikser, Alman Deutschlandfunk radyosuna verdiği röportajda bir soru üzerine, eski Avrupa Parlamentosu Başkanı ve Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz'un başbakan olduğunda Türkiye ile üyelik müzakerelerini sonlandıracağına ilişkin ifadelerini değerlendirdi.

"BİZ GENİŞLEMEDEN YANAYIZ"

Estonya'nın hep AB'nin genişlemesinden yana olduğunu ifade eden Mikser, bu genişlemenin somut kriterlere dayandığını ifade etti.

Tüm aday ülkelerin bu kriterlere uygun davranmaları ve bunları yerine getirmeleri gerektiğini belirten Mikser, "Burada çıta çok yüksekte ve Türkiye uzun zamandan beri aday ülkeler grubunda." dedi.

"TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ BİR PARTNER"

Bazı yeni gelişmelerin neredeyse tüm Avrupa başkentlerinde kuşkuya sebep olduğunu ifade eden Mikser, şöyle devam etti:

"Buna rağmen Türkiye göç krizi bağlamında olduğu gibi AB'nin vazgeçilmez bir partneri olduğunu düşünmemiz lazım. Türkiye bu bölgenin güvenliğinde çok önemli bir aktör. Aynı zamanda en güçlü ve askeri durumu en iyi olan NATO müttefiklerinden biridir. Dolayısıyla Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin geleceğiyle ilgili tüm kararların çok dikkatli düşünülmesi ve seçim kampanyası modunda verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ilişkinin geleceğiyle ilgili her şey stratejik ortaklık anlamında dikkatlice düşünülmelidir."

"DUYGUSAL KARARLAR VERMEK YANLIŞ"

Türkiye'nin yakın gelecekte AB üyesi olacağını beklemediğini ifade eden Mikser, "Ancak kapıyı kapatmak veya kararları duygulara dayalı vermek yanlış olur" diye konuştu.

Mikser, "Estonya örneğin müzakerelerin dondurulmasına evet mi, hayır mı der?" şeklindeki soruya, böyle bir önerinin bu yıl içinde sunulmayacağını düşündüğünü söyledi.

"GERÇEKLER IŞIĞINDA BİR KARAR VERECEĞİZ"

Bunun muhtemelen gelecek yılın ilk yarısında olabileceğini belirten Mikser, "Bu konuda spekülasyonlara girmek istemem. Her halükarda bize sunulan olgulara dayanarak, gerçekler ışığında bir karar vereceğiz. Ben AB ile Türkiye arasında mümkün olduğunca yapıcı bir ilişki olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin AB üyesi olmak istemesi durumunda üyelik kriterlerini yerine getireceği çıtayı geçmesi gerektiğini belirten Mikser, bu çıtanın da oldukça yüksek olduğunu kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ab  Dönem  Başkanı  Estonya  Dan  Almanya  Ya  Türkiye  Ayarı  Biraz  Sakin  
Olun    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER