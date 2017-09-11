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ABD Açık'ta İspanyol Tenisçi Rafael Nadal Şampiyon Oldu

ABD AÇIK'TA İSPANYOL TENİSÇİ RAFAEL NADAL ŞAMPİYON OLDU

Sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta Rafael Nadal, rakibi Kevin Anderson'u yenerek şampiyon oldu.

Tarih : 11 Eylül 2017, 10:30
Puan Ver : Abd Açık'ta İspanyol Tenisçi Rafael Nadal Şampiyon Oldu(6/10)2

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın tek erkekler finalinde Rafael Nadal şampiyon oldu.

New York'ta düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, dünya klasmanında 1'inci sırada bulunan İspanyol Rafael Nadal, 28'inci sıradaki Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Kevin Anderson ile karşı karşıya geldi. Anderson'ı 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle yenerek ABD Açık'ın şampiyonu olan Nadal, böylece kariyerinde 3'üncü kez ABD Açık'ı kazandı.

KARİYERİNDEKİ 16. GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞU

Nadal ayrıca, haziranda kazandığı Fransa Açık'ın ardından bu yılki 2'nci, kariyerindeki ise 16'ncı grand slam şampiyonluğunu elde etti.

ABD Açık şampiyonluğunun ardından 3,7 milyon dolar para ödülünün sahibi olan 31 yaşındaki Nadal, bu sene sakatlıklarla mücadele etmesine rağmen finale kadar çıkmayı başaran Anderson'ı tebrik etti.

Son yıllarda kendisinin de sakatlıklarla uğraştığını kaydeden Nadal, ABD Açık'ta kazanmanın kendisine enerji verdiğini ifade etti.

AMCASINA TEŞEKKÜR ETTİ

Nadal, 3 yaşından beri kendisini tenis sporunda eğiten amcası Toni Nadal'a da teşekkür ederek, "Ona ne kadar teşekkür etsem azdır. Onun gibi birisi her zaman beni zorlamaya devam ediyor. O gerçekten çok güçlü bir insan ve büyük bir motivasyona sahip." dedi.

Cuma günü Meksika'daki 8,1 şiddetindeki depremde ve ABD'deki Harvey ve Irma kasırgalarında hayatlarını kaybedenlere başsağlığı dileyen Nadal, "Şimdi güçlü olma zamanı." ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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