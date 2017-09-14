ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Fort Bragg askeri üssü patlama ile sarsıldı.

15 ASKER YARALANDI

Özel Operasyon Gücü ve Hava İndirme Birliklerinin eğitiminin yapıldığı Fort Bragg'daki üste meydana gelen patlamada lk belirlemelere göre en az 15 askerin yaralandığı belirtildi.

YARALI ASKERLER, HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı askerlerin helikopterlerle Womack Army Medical Merkezine götürüldükleri duyuruldu.

PATLAMANIN NEDENİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YOK

Yetkililer, patlamanın nedeni konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: haberinburada