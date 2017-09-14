ABD ASKERİ ÜSSÜNDE PATLAMA: 15 YARALI
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Fort Bragg askeri üssü patlama ile sarsıldı.
15 ASKER YARALANDI
Özel Operasyon Gücü ve Hava İndirme Birliklerinin eğitiminin yapıldığı Fort Bragg'daki üste meydana gelen patlamada lk belirlemelere göre en az 15 askerin yaralandığı belirtildi.
YARALI ASKERLER, HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı askerlerin helikopterlerle Womack Army Medical Merkezine götürüldükleri duyuruldu.
PATLAMANIN NEDENİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YOK
Yetkililer, patlamanın nedeni konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar