Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi

ABD, DAEŞ'in 20'den Fazla Sözde Komutanını Deyr ez Zor'dan Kaçırmış

ABD, DAEŞ'İN 20'DEN FAZLA SÖZDE KOMUTANINI DEYR EZ ZOR'DAN KAÇIRMIŞ

ABD'nin, önceki gün DAEŞ kuşatmasının kırıldığı Suriye'nin Deyr ez Zor kentinde bulunan 20'den fazla üst düzey teröristi, geçen ay ülkenin kuzeyine kaçırdığı ortaya çıktı.

Tarih : 07 Eylül 2017, 19:20
Puan Ver : Abd, Daeş'in 20'den Fazla Sözde Komutanını Deyr Ez Zor'dan Kaçırmış(8/10)4

Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan bir askeri-diplomatik kaynak, "ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak, Deyr ez Zor'daki 20'den fazla DAEŞ komutanını ülkenin kuzeyine tahliye etti" dedi.

"TECRÜBELERİNDEN" FARKLI ALANLARDA FAYDALANILACAK

Kaynak, Washington'un ABD özel servisleri tarafından desteklenen DAEŞ komutanlarının tecrübesinden farklı alanlarda istifade etmeyi amaçladığına dikkat çekti.

"AİLELERİYLE BİRLİKTE TAHLİYE EDİLDİLER"

"Özellikle, 26 Ağustos'ta Deyr ez Zor'un kuzeybatısındaki Traif kasabası yakınındaki bir yerleşim biriminden DAEŞ'in iki Avrupalı komutanı aileleriyle birlikte tahliye edildi" diyen kaynak, 28 Ağustos'ta da yaklaşık 20 komutanın kentin güneydoğusundaki Elbu Leyl kasabasından tahliye edildiğini ifade etti.

"TERÖRİSTLER KAÇMA EĞİLİMİNDE"

Kaynak sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD'liler nedeniyle komutanlarını yitiren militanlar, genel olarak organize eylemlere son verme, mevzilerini terk etme, diğer DAEŞ gruplarına katılma ya da teker teker kaçma eğiliminde oluyorlar. Bu durum, Suriye hükümet güçlerinin ülkenin doğusunda yaptığı operasyonlardaki başarılarına katkı sundu."

RUSYA VE ESAD ORTAK OPERASYON YAPIYOR

DAEŞ'in deyr ez Zor'da üç yıldır devam eden kuşatması, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin desteğini alan Suriye ordusunun önceki gün düzenlediği operasyonla kırılmıştı.

Kente kuşatmanın kaldırılmasının ardından bugün ilk kez insani yardım ulaştırılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  Daeş  İn  20  Den  Fazla  Sözde  Komutanını  Deyr  Ez  Zor  
Dan  Kaçırmış    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER